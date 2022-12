PATTAYA: Am Samstag in den frühen Morgenstunden ereignete sich in Pattayas Walking Street eine Straßenschlacht, nachdem Berichten zufolge zwei weibliche A-Go-Go-Angestellte in eine verbale Auseinandersetzung gerieten, die sich auf eine größere Gruppe von Menschen und Passanten ausweitete, darunter auch die Freunde der Kontrahenten und Sicherheitskräfte eines bekannten A-Go-Go-Clubs. Eine nicht identifizierte Person wurde bei dem Vorfall niedergestochen und verletzt. Der Tatverdächtige stellte sich zwischenzeitlich der Polizei und behauptete, er habe sich lediglich selbst verteidigt.

Bei dem Vorfall, der sich am Samstagmorgen (3. Dezember 2022) gegen 02.30 Uhr vor einer populären A-Go-Go in der Pattaya Walking Street im Süden der Stadt ereignete, waren nach Aussage der Polizei ausschließlich Einheimische beteiligt.

Zeugen am Tatort, die anonym bleiben wollten, berichteten der Presse, dass zwei weibliche A-Gogo-Mitarbeiterinnen namens „Pum“ und „Fon“ nach dem Einsetzen der gesetzlich festgelegten Sperrstunde um 02.00 Uhr auf der Straße vor dem geschlossenen A-Gogo-Club stritten und kämpften. Pum rief ihren Freund an, um ihr bei dem Streit zu helfen, bevor dieser am Tatort eintraf. Der genaue Grund für den Streit war unklar, und die beteiligten Parteien sprachen nicht ausführlich mit der Presse oder den Strafverfolgungsbehörden darüber.

Pums Freund diskutierte daraufhin mit männlichen A-Gogo-Mitarbeitern über die Situation, bevor es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der sich beide Seiten gegenseitig beschuldigten, den Streit begonnen zu haben. Mehrere Beteiligte rannten in die Walking Street Soi 15 und eine Person wurde Berichten zufolge niedergestochen. Diese Person, deren Identität von der Polizei nicht bekanntgegeben wurde, wurde später ärztlich behandelt.

Die anwesenden Polizeibeamten beschrieben die Szene als „chaotisch“, und die Beschreibungen der Anstifter und Verantwortlichen variierten von Zeuge zu Zeuge. Für die Identifizierung der Angreifer überprüfte die Polizei Videoaufnahmen, der verdächtige Messerstecher stellte sich jedoch in den Nachmittagsstunden selbst der Polizei.

Pattayas Polizeichef Pol Col Kunlachart Kunlachai informierte die Presse, dass sich am Samstag in den Nachmittagsstunden ein Mann, der von der Polizei nur als Khun Warayut, 30, identifiziert wurde, der Polizei. Er wurde begleitet von seiner Freundin, die nicht identifiziert wurde.

Khun Warayut sagte gegenüber den Ermittlern: „Ich habe auf meine Freundin gewartet, bis sie mit der Arbeit fertig war und wollte sie dann nach Hause bringen. Meine Freundin ist eine Kollegin von Pum und Fon, aber sie war nicht die Anstifterin des Kampfes. Sie versuchte, die Streitenden zu stoppen und die Situation zu deeskalieren, aber in dem Chaos wurde sie dann von einer Gruppe von Männern angegriffen. Als ich ihr helfen wollte, griffen die Männer auch mich an und verfolgten mich.“

Er führte fort: „Ich schnappte mir ein Küchenmesser, das jemand in der Nähe auf die Straße geworfen hatte. Ich stach wahllos auf jemanden ein, um mich zu schützen, bevor ich vor den Angreifern weglief. Ich habe mich der Polizei gestellt, weil ich beweisen will, dass es Notwehr war. Ich wollte niemanden verletzen, ich habe lediglich versucht, mich und meine Freundin zu schützen, doch die Situation geriet außer Kontrolle.“

Die Polizei hat die Intensivierung ihrer Ermittlungen angekündigt und will rechtliche Schritte gegen alle Beteiligten einleiten. Die Auswertung der Überwachungskameras und Gespräche mit dem A-Gogo-Personal und der Geschäftsleitung sind im Gange, um die Motive in Erfahrung zu bringen, die zu der Schlägerei und Messerstecherei geführt haben.