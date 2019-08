Von: Michael Lenz | 05.08.19

MANILA: Eine grüne Denkfabrik begrüßt den Ausstieg der Katholischen Bischofskonferenz der Philippinen aus klimaschädlichen Investitionen als vorbildhaft.

„Die moralische Führung der Kirche verleiht unserem Anliegen für kohlefreie Philippinen großes Gewicht“, sagte am Gary Arances, Direktor der Denkfabrik „Center For Energy, Ecology and Development“ (CEED). „Jetzt hoffen wir, dass das der Beginn eines Trends ist, in dem alle Investoren Kohle und andere fossile Brennstoffe zurückweisen…“, fügte Arances hinzu. Obwohl die Philippinen eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder seien, so Arances, seien sie weltweit auch eines der wenigen Länder, in denen die Inves­titionen in Kohle weiterhin zunähmen.