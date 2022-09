Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

PATTAYA: Nach Aussage eines Dorfvorstehers im Bezirk Banglamung in Chon Buri ist ein Bewaffneter aus Pattaya auf der Flucht. Dem 34-jährigen Chakkrit zufolge gibt es Videoaufnahmen, die zeigen, wie ein nicht identifizierter Verdächtiger gestern Abend an seinem Haus vorbeifährt, kurz anhält, eine Waffe zieht und in den Himmel schießt.

Der Verdächtige sei dann sofort mit einer Limousine in Richtung Highway 331 gefahren. Seine Überwachungskamera hat weder das Aussehen des Verdächtigen, noch das Nummernschild aufgezeichnet. Allerdings war er davon überzeugt, dass es sich bei dem Täter um eine leichtsinnige, betrunkene Person handelte, die aus Spaß eine Waffe abfeuerte. Er gab an, er habe mit niemandem Streit gehabt. Chakkrit forderte die Polizei jedoch auf, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, da der Verdächtige sein Kind hätte verletzen können.

In den letzten Monaten kam es im Bezirk Banglamung zu einigen Vorfällen im Zusammenhang mit Schusswaffen. Im vergangenen Monat bedrohte ein Mann, der angeblich seine Freundin missbraucht hatte, ihren Bruder in einem Geschäft in diesem Bezirk mit einer Waffe. Im Juli schoss ein Mann auf das Auto eines Mannes, der dort am Wasserwerk der Provinz Pattaya auf seine Freundin wartete. Dem Opfer gelang es glücklicherweise, aus der Autotür zu springen und in den Wald zu rennen, als der Schütze auf sein Auto schoss und dann davonfuhr. Der Schütze stellte sich schließlich selbst auf der Banglamung Polizeiwache.