PHUKET: In Phuket wurde ein gesuchter chinesischer Verdächtiger festgenommen, dem vorgeworfen wird, gefälschte Dokumente zur Erlangung von Krediten verwendet zu haben, was zu einem finanziellen Schaden von rund 5,67 Milliarden Baht geführt haben soll.

Die Einwanderungsbehörde von Phuket gab bekannt, dass sie Anfang dieses Monats von der chinesischen Botschaft über einen gesuchten Verdächtigen informiert wurde. Der Verdächtige, ein 55-jähriger chinesischer Staatsbürger, soll sich durch die Erstellung gefälschter Dokumente unrechtmäßig Geld beschafft haben und war daraufhin nach Thailand geflohen.

Die Ermittler der Einwanderungsbehörde entdeckten, dass der Verdächtige am 5. September 2023 mit einer „Thailand Privilege Card“ über den internationalen Flughafen Phuket nach Thailand eingereist war. Diese gewährte ihm eine Aufenthaltsgenehmigung bis zum 3. September des nächsten Jahres.

Der Mann wurde schließlich in einer Villa in Rawai aufgespürt, wo er in Begleitung einiger seiner Verwandten lebte. Die örtlichen Behörden nahmen ihn fest und brachten ihn zum Büro der Einwanderungsbehörde in Phuket, um die notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten.

Bislang hat der Verdächtige keine Stellungnahme zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen abgegeben.