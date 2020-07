Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.20

RAYONG: Nach 27 Jahren hat General Motors (GM) die Produktion von Chevrolet-Autos eingestellt.

Rund 1.500 Beschäftigte verließen nach einem Bericht von „Daily News“ das Werk und sehen sich einer ungewissen Zukunft gegenüber. GM war in Thailand einer der ersten Autobauer und produzierte Limousinen, SUVs und Pick-ups an der Ostküste in Rayong. General Motors hatte vor Monaten die Schließung seines Werks angekündigt und die auf Halde stehenden Fahrzeuge mit erheblichen Preisnachlässen verkauft. Der chinesische Autokonzern Great Wall Motors hat die Produktionsstätte erworben und wird dort seine Modelle herstellen.