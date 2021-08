Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.21

BANGKOK: Die umstrittene Praxis, Schlangen zu enthaupten und das Blut zu trinken, ist offenbar nicht mehr Teil des Dschungelüberlebenstrainings für US-amerikanische und andere ausländische Truppen bei der jährlichen thailändischen Militärübung Cobra Gold.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) forderte ein Ende der Schlangenblut-Übung und der Tötung lebender Tiere bei dem von den USA mitfinanzierten Cobra-Gold-Manöver. In einer Erklärung von PETA heißt es, die US-Marines hätten das Schlangenblut-Ritual nach einer energischen PETA-Kampagne, bei der Tierschützer formelle Beschwerden an die Spitzenbeamten des Verteidigungsministeriums schickten und Proteste vor dem Pentagon, der königlich-thailändischen Botschaft und dem Haus des US-Verteidigungsministers abhielten, abgeschafft.

Zwar gibt es keine offizielle Stellungnahme der US-Marines oder der thailändischen Armee, doch laut PETA hat ein Vertreter der thailändischen Streitkräfte bestätigt, dass bei den Cobra Gold-Militärübungen in Thailand keine Schlangen, Eidechsen oder andere Tiere mehr getötet werden. Während der Cobra-Gold-Übung bringen Ausbilder der thailändischen Marine US-amerikanischen und anderen ausländischen Truppen Überlebenstechniken im Dschungel bei. Das Trinken von Kobra-Blut ist ein Mittel zur Flüssigkeitszufuhr, wenn es kein Trinkwasser gibt, aber Videos von der Übung machen daraus ein großes Ereignis, bei dem die Schlange geköpft wird und das frische Blut tropft, während sich die Soldaten mit offenen Mündern um die kopflose Schlange drängen. Die Schlange wird dann zum Verzehr gegrillt. Die thailändischen Militärausbilder bringen den Soldaten auch bei, wie sie das Gift von Skorpionen und Vogelspinnen entfernen, bevor sie sie essen. Sie lehren auch, wie man Wasser in den Dschungelranken findet und welche Pflanzen essbar sind.

Laut PETA wurden US-Marines und Ausbilder bei der letztjährigen Übung dabei gefilmt, wie sie Hühner mit bloßen Händen töteten, lebende Geckos häuteten und aßen, Skorpione und Vogelspinnen verzehrten und Schlangen enthaupteten, um das Blut zu trinken. All diese Handlungen verstoßen laut PETA gegen die US-Gesetze gegen Tierquälerei. Die Vizepräsidentin der Organisation, Shalin Gala, sagte, solche Barbarei im Stil einer Studentenverbindung gehöre in die Geschichtsbücher.