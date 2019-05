Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

BANGKOK: Die Behörde für Seuchenkontrolle appelliert an die Bevölkerung, nach Biss- oder Kratzwunden von Hunden oder Katzen unbedingt ein Hospital aufzusuchen. Das gilt besonders für Kinder.

In diesem Jahr sind zwei Kinder an Tollwut gestorben. Das letzte Opfer wohnte in der Provinz Nakhon Si Thammarat. Das zehnjährige Mädchen war im März gestorben. Es war Anfang des Jahres von einem Straßenhund gekratzt worden und hatte das seinen Eltern verschwiegen. Im März zeigten sich bei dem Mädchen Tollwut-Symptome. Kurz darauf starb es. Das zweite Kind wurde in der Provinz Surin Opfer der Tollwut. Die Behörde macht darauf aufmerksam, dass das Tollwutvirus eine Infektion verursacht, die tödliche Gehirnentzündung aber erst bis zu einem Jahr nach Biss oder Kratzer voll ausbricht.