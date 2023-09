Abendstimmung in Patong, Phuket. Foto: songpol/Adobe Stock

PHUKET: Der Kommandeur der Provinzpolizei Phuket im Süden Thailands wies Behauptungen ausländischer Medien zurück, wonach eine wachsende Zahl russischer Touristen für Thais vorbehaltene Arbeitsplätze einnehme und illegale Geschäfte betreibe.

Polizeigeneral Sermphan Sirikong und Vertreter von Tourismusagenturen hielten am Freitag (8. September 2023) ein Briefing ab, um auf einen Bericht von „Al Jazeera“ zu reagieren, in dem behauptet wurde, die Wirtschaft der Insel sei von Russen übernommen worden.

Der Bericht hat sich seit Mittwoch (6. September 2023) in den sozialen Medien weit verbreitet.

In dem Bericht von „Al Jazeera“ hieß es, dass ein großer Zustrom von Russen Immobilien auf der Insel gekauft habe, was zu einem Anstieg der Grundstückspreise geführt habe und dass Russen den Thais Arbeitsplätze weggenommen hätten, z. B. als Taxifahrer. Der Bericht deutete auch an, dass sich russische Kriminelle auf der Insel aufhalten.

Polizeigeneral Sermphan betonte jedoch, dass es in den letzten fünf Jahren nur drei Fälle gegeben habe, die mit russischen Kriminellen in Verbindung gebracht wurden. Er sagte, dass die meisten Fälle mit geschäftlichen Streitigkeiten zusammenhingen, und fügte hinzu, dass keine Fälle mit Mafiagruppen in Verbindung gebracht wurden.

Pol Col Thanet Sukchai, Superintendent der Einwanderungspolizei von Phuket, erläuterte, dass die Einwanderungspolizei mit den zuständigen Behörden auf der Insel eng zusammenarbeitet, um die Probleme im Zusammenhang mit Ausländern, die gegen die Gesetze des Königreichs verstoßen, zu lösen.

Von Januar bis August leitete die Polizei rechtliche Schritte gegen 635 Ausländer ein, von denen 78 Russen waren. Von diesen russischen Straftätern wurden nur sechs bei der Arbeit ohne Genehmigung erwischt, sagte Pol Col Thanet.

Der Provinzgouverneur hat das Damrongdhama-Zentrum angewiesen, eine Traffy-Fondue-Mobilanwendung zu entwickeln, die es den Menschen ermöglicht, Beschwerden zu diesem Thema online einzureichen, sagte er.

Thanet Tantipiriyakit, Präsident der Phuket Tourist Association, bestätigte, dass die meisten Touristen in Phuket aus Russland kämen. Die Zahl der russischen Touristen ist im Vergleich zu 2019 um rund 80 Prozent gestiegen.

Unter Berufung auf Tourismusdaten in Phuket von Januar bis August 2023 besuchten rund 2,46 Millionen ausländische Touristen, darunter 487.504 Russen, die Insel.

Wie in dem Artikel von „Al Jazeera“ berichtet wird, steigt die Zahl der russischen Touristen auf der Insel, da ihr eigenes Land aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit wirtschaftlichen Turbulenzen und Unsicherheit zu kämpfen hat.

Die meisten russischen Touristen hielten sich nur für kurze Zeit im Königreich auf, während 9.275, die 1,9 Prozent aller russischen Touristen ausmachten, mit einem Langzeitvisum auf der Insel verweilten, so Thanet.