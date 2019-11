Von: Björn Jahner | 17.11.19

THAILAND: Das Verkehrsministerium will vier Transportknotenpunkte im Land zu Vorzeigemodellen mit einheitlichem Design entwickeln.

Die Drehkreuze sind der Terminal 2 am Busbahnhof von Chiang Rai im Norden, der Bahnhof in Khon Kaen im Nordosten, der internationale Passagierterminal am Flughafen Phuket im Süden und die Seehäfen in Koh Loi und Koh Sichang an der Ostküste. Der Plan ist Teil der Politik des Ministeriums, den Senioren und Menschen mit Behinderung den Zugang zu öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu vereinfachen. Gemäß Kobkul Motana, amtierender Leiter des Amtes für Verkehrspolitik und -planung (OTP), wurden bereits Designentwürfe ausgewählt. Sie sollen im nächsten Schritt auf öffentlichen Anhörungen vorgestellt werden..