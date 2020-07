Bedingungen zur Einreise nach Thailand für Ausländer

BANGKOK: Das Office of International Cooperation (OIC) der thailändischen Regierung reagiert auf die derzeit hohe Zahl von Nachfragen von in ihren Heimatländern gestrandeten Ausländern, die zu ihren Familien nach Thailand zurückkehren möchten, jedoch finanziell nicht in der Lage sind, die hohen Kosten für die Rückführungsflüge zu stemmen und deshalb auf Linienflüge angewiesen sind, die jedoch bis auf Weiteres wegen des internationalen Einreisestopps für ausländische Besucher nicht nach Thailand durchgeführt werden.

In einer auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme geben das Office of International Cooperation, das Department of Disease Control (DDC) und das Thailändische Ministerium für Gesundheit (MOPH) bekannt:

„Um es deutlich zu machen:

Es gibt keine kommerziellen Flüge, die in Thailand landen können.

Es ist bekannt, dass die Repatriierungs- oder Frachtflüge zur Einreise in unser Land recht teuer sind. Wenn Sie es nicht eilig haben, jetzt einzureisen, dann müssen Sie sich noch etwas gedulden, bis die Regierung eine zusätzliche Ankündigung über die Zulassung kommerzieller Flüge zur Einreise nach Thailand erlassen hat.

Das bedeutet also, dass Sie nur auf einem Weg nach Thailand einreisen können (dies gilt nur für 11 Gruppen). Und zwar über die Botschafts-/ Konsularflüge, für die Sie die von der Botschaft ausgestellte Sondergenehmigung zur Einreise nach Thailand benötigen.

Nach der Ankunft in Thailand müssen sich Thailänder zur Beobachtung in staatliche Quarantäne begeben, deren Kosten von der Regierung werden, einschließlich zweimaligem COVID-19 -Test.

Ausländer müssen sich für die „alternative staatliche Quarantäne“ (ASQ) (Anm. d. Red.: auf eigene Kosten) registrieren, bevor sie die Dokumente (Anm. d. Red.: für die Beantragung der Sondergenehmigung zur Einreise nach Thailand) bei der Botschaft/ beim Konsulat einreichen. Sobald sie angekommen sind, werden sie für die ASQ-Maßnahmen getrennt, müssen zusätzliche Informationen angeben und werden mit den ASQ-Fahrzeugen zur ASQ transportiert und zweimal auf COVID-19 getestet.“