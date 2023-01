BANGKOK: Am Dienstagmorgen (10. Januar 2023) waren weite Teile Bangkoks in gesundheitsschädlichen Smog gehüllt. Messstationen in fast zwei Dutzend Bezirken zeigten an, dass die Feinstaubpartikel PM2,5 den Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten hatten.

Die Abteilung für Luftqualität in Bangkok meldete, dass 19 ihrer Messgeräte PM2,5-Staub im Bereich von 51 bis 90 mg/m3 anzeigten, wo die gesundheitsschädlichen Auswirkungen beginnen. Ein Wert von mehr als 90 mg/m3 gilt in Thailand als gesundheitsgefährdend.

Die 19 Messstationen, die unsichere PM2,5-Werte aufwiesen, waren: