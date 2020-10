Von: Björn Jahner | 10.10.20

PATTAYA: Die Planungen zur Renovierung und Neugestaltung der Strandpromenade am Pattaya Beach schreiten voran.

Teil des Planes ist auch, die Beach Road um eine zusätzliche Fahrspur zu erweitern, die zeitweise als Parkplatz genutzt werden kann, teilte Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem auf einer Pressekonferenz mit. Khun Sonthaya fügte hinzu, dass mit der Schaffung von Parkmöglichkeiten dem Wunsch einheimischer Touristen Rechnung getragen werden soll, die überwiegend mit dem eigenen Fahrzeug nach Pattaya reisen. Zudem könnten auf der Spur auch Essensverkäufer ihre Stände betreiben.

Weiter soll die Promenade drei Toilettenanlagen erhalten – in Nord-Pattaya, Zentral-Pattaya und Süd-Pattaya. Gemäß dem Bürgermeister setzen der Bau einer zusätzlichen Fahrspur und Parkbereiche am Strand eine komplette Neukonzipierung der Promenade voraus. Die neue Flaniermeile soll mit Bänken, Erholungsbereichen und Fitnessflächen ausgestattet und mit Tausenden schattenspendenden Bäumen bepflanzt werden. In Betracht gezogen wird auch der Bau eines Pavillons mit Kinderspielplatz. Darüber hinaus soll die neue Strandpromenade komplett behindertengerecht konzipiert und besser beleuchtet werden.

Regelmäßige Patrouillen der Sicherheitskräfte sollen für Ordnung am Strand sorgen. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch im Oktober beginnen und können zu Verkehrsbehinderungen führen.