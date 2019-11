Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.19

PATTAYA: Wegen der Verlegung von Leitungen staut sich erneut auf der Central Road der Verkehr.

In Höhe des Supermarktes Foodland stehen den Autos in beiden Richtungen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Motorisierte sollten diesen Bereich meiden und umfahren. Vor allem in Richtung Stadtmitte stehen die Fahrzeuge bis zur Sukhumvit Road.

Nach massiven Beschwerden aus der Bevölkerung über die Auswirkungen von Baustellen auf den Straßenverkehr hat Bürgermeister Sonthaya Khunpluem das Entwässerungsprojekt in Naklua besucht und zugesagt, mit der ausführenden Baufirma zu sprechen, damit der Bauplan geändert und der Verkehr den Bereich zügiger passieren kann. Auf der Baustelle an der Sawang Fah Road im Stadtteil Naklua werden Kanalrohre auf einer Fläche von 24.564 Quadratmetern verlegt. Die Arbeiten begannen vor neun Monaten und kommen offenbar nicht voran. Laut „The Pattaya News“ hagelt es Beschwerden in den Medien und sozialen Netzwerken.