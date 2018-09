BANGKOK: Ein Baukran ist am Freitag in der Innenstadt auf ein Auto gestürzt und hat drei Personen verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:20 Uhr an der Saladaeng Road in Silom. Der Kran ist Berichten zufolge von einer Baustelle auf ein vorbeifahrendes Auto und auf Bäume gefallen. Er hat drei Strommasten umgerissen und mehrere Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Eine Frau wurde in ihrem Auto eingeschlossen. Retter mussten warten, bis die Metropolitan Electricity Authority die Stromversorgung abgestellt hatte, erst dann konnte die Frau aus ihrem Auto befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache wird untersucht. Der Verkehr musste umgeleitet werden.