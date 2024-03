Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.24

Die Menschen in Bangkok kämpfen um jeden Atemzug in der dichten Luftverschmutzung. Während einige Hoffnung durch innovative Lösungen finden, bleibt der Kampf gegen den Smog eine alltägliche Herausforderung. Foto: EPA-EFE/Narong Sangnak

BANGKOK: Die Luftverschmutzung in Bangkok stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit der Kinder dar, die täglich unter schwerem Smog leiden. Schülerinnen und Schüler der Suan Lumphini Schule sind täglich der harten Realität der verschmutzten Luft ausgesetzt, was durch farbige Flaggen zur Anzeige der Luftqualität symbolisiert wird. Die Stadt kämpft mit extrem hohen Luftverschmutzungslevels, was die Kinder besonders gefährdet.

Kinder in Bangkok leiden täglich unter der schweren Luftverschmutzung, mit ständigem Husten und anderen möglichen Atemwegserkrankungen als tägliche Begleiter. An der Suan Lumphini Schule konfrontieren die Schüler jeden Morgen die harte Realität ihrer Umwelt, wenn sie sich unter farbigen Flaggen versammeln, die die Luftqualität des Tages anzeigen, wobei Rot das Schlimmste und Blau das Beste signalisiert.

Thailand wird jährlich mit ernsten Luftverschmutzungsproblemen konfrontiert, wobei seine Städte letztes Jahr tagelang die weltweiten Verschmutzungsrankings anführten. Kinder gehören zu den am stärksten gefährdeten Gruppen, mit erhöhten Risiken für langfristige Atemwegsschäden.

Die soziale Kluft in der Krise

Lalipthat Prakham, eine Haushälterin, beklagt, wie ihre achtjährige Tochter bereits durch die verschmutzte Luft erkrankt ist. Trotz Versprechungen des Premierministers Srettha Thavisin, das Problem anzugehen, bleiben greifbare Lösungen aus. Einwohner wie Nanthnan Hajiub beobachten aus erster Hand, wie ihre Kinder, wie sein 11-jähriger Sohn, jetzt mit sporadischem Husten kämpfen.

Während Bangkoks Elite-Privatschulen über Luftreiniger und Filtersysteme verfügen, müssen öffentliche Einrichtungen wie die Suan Lumphini Schule für sich selbst sorgen.

In einem Hoffnungsschimmer hat die Chulalongkorn-Universität eine Studie zur Luftverschmutzung initiiert und bietet eine saubere Raumausstattung mit luftreinigenden Klimaanlagen in Schulen in stark verschmutzten Gebieten an. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, einige der schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Schüler zu mildern.

Kinder besonders gefährdet

Laut Teerachai Amnuaylojaroen von der School of Energy and Environment der Universität Phayao sind Kinder aufgrund ihrer noch in Entwicklung befindlichen Körper und ihrer schnelleren Atemraten einem höheren Risiko ausgesetzt, mehr Schadstoffe aufzunehmen. Die Weltgesundheitsorganisation unterstreicht diese Bedenken und hebt die schwerwiegenden Risiken hervor, die die Verschmutzung für die Gesundheit und Entwicklung von Kindern darstellt.

Während saubere Räume eine vorübergehende Erleichterung bieten, sind sie kein Allheilmittel gegen die Verschmutzungsepidemie. Das Fehlen konkreter Daten über durch Verschmutzung hospitalisierte Kinder unterstreicht die Schwere des Problems.

Zurück in der Suan Lumphini Schule findet Lehrerin Jiraporn Sukpraserd Trost in ihrem Klassenzimmer mit sauberer Raumausstattung und erkennt dessen entscheidende Rolle beim Schutz der Gesundheit ihrer jungen Schützlinge an. Doch für Eltern wie Bounleua Boriharn, dessen Tochter nicht denselben Schutz genießt, bleibt die Angst bestehen. Mit Bangkok oft in Nebel gehüllt, verstärkt sich seine Sorge um das Wohlergehen seines Kindes.