Von: Seweryn Malyk | 10.02.24

BANGKOK: Der thailändische Vereinsfußball ist weiter in der asiatischen Champions League vertreten. Während Meister Buriram United und BG Pathum United in der Gruppenphase scheiterten, zog Vize-Champion Bangkok United als Gruppensieger ins Achtelfinale ein und trifft in der Runde der letzten 16 auf den japanischen Vize-Meister Yokohama F. Marinos.

Das Hinspiel findet am 14. Februar 2024 (19 Uhr) in Bangkok statt. Eine Woche später wird das Rückspiel in Yokohama um 18 Uhr angepfiffen. Im Wettbewerb befinden sich auch noch Saudi-Arabischen Clubs Al-Nassr (mit Cristiano Ronaldo), Ittihad FC (mit N´golo Kanté) oder Al-Hilal (mit Neymar). Cristiano Ronaldo in Bangkok – das wäre doch was.