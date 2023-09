Von: Björn Jahner | 01.09.23

BANGKOK: Das Energiekonglomerat Bangchak Corporation Plc (BCP) hat den Abschluss der Übernahme von Esso Thailand Limited von ExxonMobil Asia Holdings Pte. bekanntgegeben.

Die Transaktion im Wert von 22,6 Mrd. Baht wurde am Donnerstag (31. August 2023) durch den Kauf von 65,99 Prozent der Aktien zu einem Preis von 9,89 Baht pro Aktie abgeschlossen. Durch diesen Schritt wird das Portfolio von BCP, das Raffinerien, Kraftstofflogistik, Einzelhandel und Grundstücke umfasst, erheblich erweitert.

In dem Bestreben, die Eigentumsverhältnisse zu konsolidieren, kündigte Bangchak am Dienstag (29. August 2023) an, die verbleibenden 34,01 Prozent der Aktien im Rahmen eines Übernahmeangebots von Investoren an der thailändischen Börse zu einem Preis von 9,89 Baht pro Aktie zu erwerben.

Der Kauf soll zwischen dem 8. September und dem 12. Oktober 2023 stattfinden, wobei die Ausgaben auf 11,65 Mrd. Baht geschätzt werden.

Die Übernahme der gesamten Esso Thailand Ltd. wird auf 34,25 Mrd. Baht geschätzt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Kauf von ExxonMobil Asia Holdings für 22,6 Milliarden Baht und den 11,65 Milliarden für das Übernahmeangebot.

„Der Neubau eines Ölraffineriekomplexes, der dem von Esso Thailand ähnelt, wird auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei die Kosten für Tankstellen, Rohöl und raffiniertes Öl sowie der Zeitwert der Marke nicht berücksichtigt sind“, sagte Chaiwat Kovavisarach, Geschäftsführer und Präsident von BCP.

Zur Unterstützung der Übernahme unterzeichnete die Bangkok Bank Plc am Dienstag einen Darlehensvertrag über 32 Mrd. Baht, um das Geschäft zu erleichtern, während die restlichen 23 Mrd. Baht aus dem Kassenbestand von Bangchak stammen sollen.

Nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens ist laut Chaiwat die Umbenennung von Esso in Bangchak für Novemberdieses Jahres geplant.

Diese Umstellung wird sich auch auf lokal betriebene Tankstellen erstrecken, die dann die Wahl haben, sich der Marke Bangchak anzuschließen oder auf andere Ölmarken umzusteigen, erklärte er.

Nach Aussage von Chaiwat hat der Kaufvertrag einen Wert von 22,6 Milliarden Baht.

„Diese Übernahme ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Energiesicherheit und entspricht unserer langfristigen Strategie für nachhaltige und erschwingliche Energie. Ich glaube, dass mit dieser Transaktion ein neues und vielversprechendes Kapitel für BCP und Thailand aufgeschlagen wird“, sagte Chaiwat.

Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird die Kapazität von BCP von 174.000 Barrel pro Tag (BPD) auf 294.000 BPD steigen.

Die Ölpumpen von Esso an 832 Tankstellen sollen mit den bestehenden 1.361 Einheiten von BCP zusammengelegt werden, so dass sich die Gesamtzahl der Einheiten mit Stand von gestern auf 2.193 erhöht.

Laut Chaiwat wird Bangchak nicht nur von einem zusätzlichen Raffinerieportfolio profitieren, das die Sicherheit der Kraftstoffversorgung und die Wahlmöglichkeiten erhöht, sondern auch von einem erweiterten Netz von Tankstellen im ganzen Land, das einen umfassenderen Kundenservice ermöglicht.

Das Potenzial für erhebliche Synergien wird durch Kostenoptimierung geschaffen, die sich auf 2 bis 3 Milliarden Baht pro Jahr reduzieren wird, betonte er.

Der Austausch von Wissen und Technologie wird die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter verbessern, was die Kundenzufriedenheit erhöhen und Bangchak auf den Übergang zur Energiewende vorbereiten dürfte, so Chaiwat. Als Teil der Transaktion behält ExxonMobil das Marketinggeschäft für Fertigschmierstoffe und Chemikalien.