Bali: Fünf Arbeiter sterben bei Unfall in Hotelanlage

Von: Redaktion (dpa) | 01.09.23

JAKARTA: Auf der indonesischen Insel Bali sind örtlichen Medienberichten zufolge fünf Arbeiter bei einem Unfall in einer Hotelanlage ums Leben gekommen. Die zwei Männer und drei Frauen seien in die Tiefe gestürzt, als das Seil ihres Außenaufzugs gerissen sei. Der Vorfall ereignete sich am Freitag im Distrikt Ubud, wie die Nachrichtenseite «Detik.com» unter Berufung auf den örtlichen Polizeichef I Made Uder meldete. Der Außenaufzug verläuft den Berichten zufolge an einem Hang entlang auf Schienen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, müsse nun untersucht werden, hieß es weiter.

Ubud liegt im Inselinneren und ist eine beliebte Urlaubsregion, insbesondere für Yogafans. Auch die dortige Kunstszene lockt viele Touristen an.