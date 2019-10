Baht wird gegenüber dem Dollar weiter zulegen

Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.19

BANGKOK: Gegenüber dem US-Dollar wird die Baht-Währung weiter zulegen und bis Ende des kommenden Jahres 29,20 oder 29,30 erreichen, schätzt Kobsidthi Silpachai, Leiter der Kapitalmarktforschung bei der Kasikornbank.

Dies sei auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Laut der Analyse wird der Handelskrieg zwischen den USA und China die Weltwirtschaft weiterhin belasten, und die Weltwirtschaft könnte nächstes Jahr in eine Rezession geraten, so dass mehr Kapital für die Zeichnung thailändischer Anleihen ins Land flösse. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden die internationalen Ratingagenturen Moody's Investors Service und Fitch Ratings in den nächsten 12 Monaten das thailändische Bonitätsrating von Triple B plus auf A minus (BBB + auf A-) verbessern. Weiter würde der hohe Leistungsbilanzüberschuss Thailands, das kombinierte Ergebnis von Tourismuseinnahmen, sinkenden Importen und geringen Inlandsinvestitionen, weiterhin den starken Baht stützen. Den Überschuss in diesem Jahr schätzt Kobsidhi auf 34 Milliarden Dollar. Das thailändische Wirtschaftswachstum dürfte im vierten Quartal um 3,5 Prozent zulegen, während das Wachstum im dritten Quartal 2,7 Prozent erreichen wird.