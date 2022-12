Von: Björn Jahner | 05.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) hat ein privates Unternehmen verpflichtet, das ab Dienstag in acht Schnellzügen auf vier Strecken Essen an die Passagiere verkauft, wie ein SRT-Sprecher am Montag bekanntgab.

Ekkarat Sriarayanpong, Direktor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der SRT, teilte der Presse mit, dass die Advanced Marketing Service Co. Ltd. die Ausschreibung für den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken in den Schnellzügen gewonnen.

Die acht Schnellzüge verkehren auf vier Strecken:

Nordbahn: Utarawithi Express (Bangkok–Chiang Mai und Chiang Mai–Bangkok).

Utarawithi Express (Bangkok–Chiang Mai und Chiang Mai–Bangkok). Südbahn: Thaksinarat Express (Bangkok–Hat Yai und Hat Yai–Bangkok).

Thaksinarat Express (Bangkok–Hat Yai und Hat Yai–Bangkok). Erste Nordostbahn Isaan Watana (Bangkok–Ubon Ratchathani und Ubon Ratchathani–Bangkok Express).

(Bangkok–Ubon Ratchathani und Ubon Ratchathani–Bangkok Express). Zweite Nordostbahn Isaan Mankha (Bangkok–Nong Khai und Nong Khai–Bangkok).

Wegen der Covid-19-Pandemie hatte die SRT den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken an Bord ihrer Züge seit April 2020 eingestellt. Nun, da die Pandemie vorbei ist, hat die SRT beschlossen, wieder spezielle Cafeterien in ihren Zügen einzurichten, so Khun Ekkarat.

Er sagte, die SRT habe vom 27. September bis zum 17. Oktober 2022 eine Ausschreibung für den Betrieb von 115 Imbiss-Trolleys für den Einsatz als mobile Cafeteria durchgeführt und Advanced Marketing Service erhielt den Zuschlag für den Betrieb der 115 Imbiss-Trolleys auf acht Expressstrecken für drei Jahre – vom 6. Dezember 2022 bis zum 5. Dezember 2025.

Nach Aussage des SRT-Sprechers wird das Unternehmen heiße und kalte Getränke, Fertiggerichte sowie OTOP-Produkte („One Tambon One Product“) verkaufen. Bei jedem Gericht auf der Speisekarte wird der Preis deutlich angegeben, und das Unternehmen ist verpflichtet, die Qualität der verkauften Lebensmittel zu gewährleisten.

Nächsten Monat wird die SRT eine weite Ausschreibung für die Rechte für den Verkauf von Lebensmitteln in 10 weiteren Schnell- und Expresszügen durchführen:

Bangkok–Chiang Mai und Chiang Mai–Bangkok (Nr. 13 und 14).

Bangkok–Chiang Mai und Chiang Mai–Bangkok (Nr. 51 und 52).

Bangkok–Sungai Kolok und Sungai Kolok–Bangkok (Nr. 37 und 38).

Bangkok–Trang und Trang–Bangkok (Nr. 83 und 84).

Bangkok–Nakhon Si Thammarat und Nakhon Si Thammarat–Bangkok (Nr. 85 und 86).

Laut Khun Ekkarat soll der Gewinner bis April ausgewählt werden, damit der Verpflegungsservice in diesen Zügen so bald wie möglich wieder aufgenommen werden kann.