BANGKOK: Der Ausnahmezustand wird nach Angaben des stellvertretenden Premierministers Wissanu Krea-ngarm offenbar nicht verlängert. Eine Verlängerung des Erlasses sei in der Sitzung des Regierungskabinetts am Dienstag kein Thema gewesen, sagte der Minister.

„Wenn der Erlass also nicht verlängert werden soll, besteht keine Notwendigkeit, die Angelegenheit im Kabinett zu erörtern, und der Ausnahmezustand läuft automatisch am 30. Juni aus", so Dr. Wissanu. Der Erlass wurde am 26. März von der Regierung beschlossen, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. Der Ausnahmezustand wurde Ende April und erneut im Mai verlängert.

Politische Aktivistengruppen und einige Oppositionsparteien haben die Regierung aufgefordert, den Notstandserlass aufzuheben, da sich die Coronavirus-Situation in Thailand verbessert habe und das Land in die vierte Lockerungsphase der Beschränkungen eingetreten sei. Behauptet wird auch, die Regierung sei für die Beibehaltung des Erlasses, um so politische Aktivitäten einschränken zu können.