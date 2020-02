Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

KRABI: Soziale Medien waren voller Wertschätzung, nachdem ein gerade verheiratetes Paar einen bei einem Verkehrsunfall verletzten Motorradfahrer half.

Die Ausländer waren nach der Eheschließung auf dem Weg zu einem Empfang in Krabi. Als ihr Auto die Unfallstelle erreichte, ließen sie anhalten. Während die Braut in Weiß bei der Verkehrsregelung half, kümmerte sich ihr Ehemann mit Sanitätern um den Verletzten. Bei der Kollision mit einem Pick-up auf der T-Kreuzung in Klong Muang war der 21-Jährige von seinem Motorrad auf die Fahrbahn gestürzt. Die zahlreichen Gaffer waren beeindruckt von den selbstlosen Ausländern. Es stellte sich heraus, dass beide Ärzte sind.