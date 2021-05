BANGKOK: In Thailand lebende Ausländer können sich ab Juni für Impfungen gegen Covid-19 anmelden, entweder per App oder direkt in den Krankenhäusern.

Dies gab der Sprecher des Außenministeriums, Thanee Saengrat, nach einem Bericht von „Bangkok Business News“ bekannt. Ausländer können die für Thais geschaltete Mor-Prom-App nicht benutzen, aber es werden nun andere Kanäle vorbereitet, damit Nicht-Thais, die im Land leben, ihre Impftermin ab dem nächsten Monat erhalten können. Ausländische Wanderarbeiter sollen zuerst geimpft werden, gefolgt von Botschafts- und NGO-Personal und dann von im Land lebenden Ausländern. Die Impfkampagne soll von Juni bis zum Ende des Jahres dauern.