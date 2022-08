Von: Björn Jahner | 12.08.22

Foto: The Nation

KRABI: Das Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation (DNP) ist derzeit auf der Suche nach einem ausländischen Mann, der beim Fang von Papageienfischen im Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park in der Provinz Krabi gefilmt wurde.

Ein TikTok-Video zeigte den Ausländer in Thailand beim Fang von drei Papageienfischen, einer Muräne und zwei weiteren nicht identifizierten Fischen im Meer, was thailändische Netizen am Donnerstag empörte.

Die meisten Netizens kritisierten den Ausländer und erklärten, dass sein Handeln gegen das Gesetz verstoße und das marine Ökosystem zerstöre. Außerdem forderten sie die Behörden auf, rechtliche Schritte gegen den Ausländer und den Bootsführer einzuleiten.

DNP-Generaldirektor Ratchada Suriyakul na Ayutthaya sagte gegenüber der Presse, dass Beamte des Ministeriums herausgefunden hätten, dass sich der Vorfall auf der Insel Phi Phi Leh im Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park ereignet habe.

Er führte fort, dass der Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park und das Marine and Coastal Resources Office 10 Beweise gesammelt und sie mit dem Videoclip auf dem TikTok-Konto „@roslanofficial“ verglichen hätten, auf dem eine Reihe von abenteuerlichen Aktivitäten zu sehen sind.

„Die Beamten sind derzeit auf der Suche nach dem Verdächtigen, um rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten“, so Khun Ratchada.

Er fügte hinzu, dass der Ausländer gemäß dem Nationalparkgesetz BE 2562 (2019) wegen Verletzung oder Entnahme von Tieren aus dem Nationalparkgebiet und/ oder Schädigung des Ökosystems angeklagt wird.