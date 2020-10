Ausländer buchen Hotels und dürfen nicht einreisen

Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.20

Chinesische Touristen werden am Suvarnabhumi Airport von medizinischem Personal empfangen und in ihre Quarantäne-Unterkunft gebracht. Foto: epa/Rungroj Yongrit

PATTAYA: Russische und europäische Touristen haben Zimmer in Hotels der alternativen staatlichen Quarantäne (ASLQ) in Pattaya gebucht, werden aber an Flügen in das Königreich gehindert, weil sie nach Angaben von thailändischen Generalkonsulaten nur in Bangkok und Umgebung in Quarantäne gehen dürfen.

Thanet Supornsahasrungsi, Präsident des Tourismusrates von Chonburi, teilte den Medien weiter mit, dass die ASLQ-Hotels die Gesundheitsstandards erfüllen würden. Den Konsulaten zufolge blockiere das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) die Aufnahme von Ausländern in den Pattaya-ASLQs. Deshalb scheitere eine große Zahl ausländischer Touristen, sich in Hotels in Pattaya 14 Tage in Quarantäne zu begeben und anschließend dort zu bleiben.

Thanet sagte weiter, es gebe nicht genügend Zimmer in Hotels der Kategorie ASLQ in Bangkok und Umgebung. Deshalb seien ASLQs in den Provinzen geschaffen worden. In Pattaya hätten sich derzeit 13 Hotels für das Quarantäne-Programm beworben, während bisher drei die staatlichen Kriterien erfüllten. Dennoch dürften Gäste, die in diesen drei Hotels gebucht hätten, nicht einreisen.