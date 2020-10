PATTAYA: Die Covid-19-Krise stellt für Gastronomen eine in dieser Form nie dagewesene Herausforderung dar und hat deren Eventkalender viele Monate lang komplett auf den Kopf gestellt. Im Bramburi Restaurant in Naklua wurden deshalb am 9. Oktober gleich vier Geburtstage mit einer Party gefeiert: Sohn Nawin wurde zwei Jahre alt, das Bramburi Restaurant drei, Wirt Thomas 42 und seine Gattin Padtana 30!

Wer bereits einmal bei den Geburtstagspartys von Wirt Thomas in den Vorjahren zu Gast war, der konnte sichergehen, dass auch diesmal kräftig gefeiert wird. So präsentierte sich das deutsche Lokal erneut bis auf den letzten Platz gefüllt und die Gäste erfreuten sich an einem unterhaltsamen Programm mit Livemusik und einem reichhaltigen Buffet mit verschiedenen Pfannengerichten, Thai-Food, Kuchen und Obst.

Bewährte Stimmungskanone

Hübsche Coyote-Tänzerinnen brachten die Stimmung im Restaurant zum Kochen, getanzt wurde auch auf den Tischen!

Für die musikalische Unterhaltung wurde Sänger und Entertainer Rick The Singer engagiert, der bereits in Vor-Corona-Zeiten im Bramburi regelmäßig für ausgelassene Stimmung sorgte. Mit kühlem Gerstensaft vom Fass und bekannten deutschen Evergreens dauerte es nicht lange, bis die Partystimmung auf Hochtouren kam.

Heiße Hasen und kaltes Bier

Für seine Geburtstagsfeier hatte sich Thomas auch dieses Jahr wieder eine Überraschung ausgedacht, die besonders bei den männlichen Gästen für erhöhten Herzschlag sorgte – er ließ die Puppen lassen, und zwar im wortwörtlichen Sinne! Fünf junge, bildhübsche Coyote-Tänzerinnen betraten das Lokal und begeisterten die Gäste in regelmäßigen Abständen mit ihren Choreografien. Doch die Mädels tanzten nicht nur zwischen, sondern auch auf den Tischen der Gäste, womit die Stimmung dieser gelungenen Geburtstagsparty ihren absoluten Höhepunkt erreichte.