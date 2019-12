Army United wird aufgelöst

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07.12.19

THAILAND: Armeechef General Apirat Kongsompong hat als Vorsitzender des 103 Jahre alten Vereins Army United die Fußballmannschaft wegen der anhaltend schlechten Leistung vom Spielbetrieb abgemeldet.

Army United hat es in den letzten vier Jahren nicht geschafft, in die Division 2 aufzusteigen. Die Suspendierung der Mannschaft wird zur Auflösung des Vereins führen. Sponsoren hatten viele Jahre lang finanzielle Unterstützung geleistet, mit Zusagen zwischen mehreren Millionen Baht und 100 Millionen Baht pro Jahr. Der Verein wird sich nun mit dem Problem der überfälligen Gehaltszahlungen für etwa 50 Mitarbeiter, die in den letzten ein oder zwei Monaten kein Geld erhalten hatten, und den Gehältern der Spieler befassen müssen.