Von: Björn Jahner | 02.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Hochrangige Vertreter der Königlich Thailändischen Armee und der Königlich Thailändischen Polizei haben Personal entsandt, um den Menschen zu helfen, die aufgrund der schweren Überschwemmungen in vielen Provinzen gestrandet sind.

Starker Dauerregen hat mehrere Provinzen überschwemmt, darunter Uttaradit, Phetchabun, Lamphun, Chiang Mai, Lampang, Phrae, Udon Thani, Roi Et, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Prachin Buri, Nakhon Nayok und Satun. Am Sonntag (1. Oktober 2023) wies die Armee ihre landesweiten Katastrophenschutzzentren an, mit den örtlichen Verwaltungsbehörden zusammenzuarbeiten, um den Flutopfern sofortige Hilfe zu leisten.

Foto: The Nation

Die entsandten Truppen werden zunächst Deiche bauen, um die Wirtschaftszonen zu schützen, und Militärfahrzeuge und Boote einsetzen, um die Flutopfer in höher gelegene Gebiete zu bringen.

Die Truppen werden darüber hinaus in bestimmten Gebieten lebensnotwendige Güter verteilen und in Feldküchen Mahlzeiten für die Flutopfer zubereiten.

Unterdessen wies der neue Chef der Nationalen Polizei, Pol. Gen. Torsak Sukvimol, am Sonntag die Polizeipräsidien der Provinzen im ganzen Land an, Beamte zu entsenden, um den Menschen in den Gebieten unter ihrer Zuständigkeit dringend zu helfen.

Der Polizeisprecher, Generalleutnant Archayon Kraithong, sagte, dass die Polizei hart daran arbeite, den Flutopfern im Einklang mit dem Befehl von Premierminister Srettha Thavisin zu helfen.

Foto: The Nation

Nach Angaben des Sprechers wurden die Polizeichefs der Provinzen angewiesen, mit den Gouverneuren der Provinzen zusammenzuarbeiten, um die Hilfe für die Flutopfer zu koordinieren.

Weiter sollen Beamte entsendet werden, die das Hab und Gut der Flutopfer schützen sollen, nachdem diese aus ihren überfluteten Häusern evakuiert wurden.

Die Polizei wurde außerdem aufgefordert, Teams von Freiwilligen zusammenzustellen, die die beschädigten Häuser in der Umgebung der Polizeistationen und die beschädigten Häuser der Familien von Polizeibeamten begutachten, um eine Entschädigung von der Regierung zu erhalten.

Die Autobahnpolizei wurde ebenfalls angewiesen, den Verkehr auf den überfluteten Straßen zu regeln und liegengebliebene Fahrzeuge zu überwachen, fügte der Sprecher hinzu.