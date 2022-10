Von: Björn Jahner | 13.10.22

BANGKOK: Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul forderte am Mittwoch (12. Oktober 2022) die Öffentlichkeit auf, die Cannabislegalisierung nicht mit dem Regierungsplan betreffend die Beseitigung der Drogenprobleme in Thailand zu verwechseln.

Vor einem Treffen mit dem Premierminister und Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, bei dem dringende Maßnahmen zur Lösung des Drogenproblems erörtert wurden, erklärte der Minister gegenüber Reportern, dass die entsprechenden Regierungsbehörden – einschließlich des Ministeriums für geistige Gesundheit, des Ministeriums für medizinische Dienste und des Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT) – gemeinsam nach Lösungen suchen und das Problem des Drogenmissbrauchs in den lokalen Gemeinschaften lösen würden.

Auf die Frage von Reportern, ob es nach dem Amoklauf in einer Kindertagesstätte in Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes eine Überprüfung des Cannabis- und Hanfgesetzes geben werde, antwortete Minister Anutin, dass Methamphetamin im Gegensatz zu Marihuana eine illegale Droge sei, so dass es sich nicht mehr um ein dieselbe Sache handele.

„Marihuana wurde bereits im Juni aus der Kategorie 5 der Betäubungsmittel-Liste gestrichen. Als Droge gilt nur noch ein Extrakt, das mehr als 0,2 Prozent THC enthält. Bitte beziehen Sie die Pflanze nicht in die staatliche Drogenpolitik ein“, so Minister Anutin.

Vor der Sitzung fragten Reporter den Minister auch, ob es eine Taktik sei, dass er und andere Führungskräfte des Gesundheitsministeriums auf dem Treffen keine Masken trugen, um Vertrauen in der Öffentlichkeit zu schaffen. Minister Anutin antwortete, dass die Aufhebung der Maskenpflicht bereits am 1. Oktober 2022 in Kraft trat und alle Mitglieder des Gesundheitsministeriums bereits ihre fünfte Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten haben.

„Die Maskenpflicht ist seit dem 1. Oktober aufgehoben, nicht wahr? Und jetzt sind wir im offenen Bereich und alle wurden bereits geimpft. Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens haben bereits die fünfte Dosis erhalten, und es besteht kein Risiko. Aber wenn wir uns in geschlossenen Räumen befinden, z. B. in einem Sitzungssaal, hat jeder bereits einen ATK-Test gemacht, bevor er hineinging. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Wenn jemand der Meinung ist, dass er verdächtige Symptome hat, sollte er eine Maske oder etwas Ähnliches tragen“, fügte der Gesundheitsminister hinzu.