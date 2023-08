Von: Björn Jahner | 09.08.23

Taxis in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Gemäß Informationen der Königlich Thailändischen Polizei müssen ab dem 6. November 2023 Fahrgäste in Taxis oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln während der Fahrt Sicherheitsgurte anlegen.

Die Mitteilung, veröffentlicht am Dienstag (8. August 2023) in der „Royal Gazette“ und unterzeichnet vom nationalen Polizeichef Pol Gen Damrongsak Kittiprapas, bezieht sich auf Abschnitt 123/3 des Landverkehrsgesetzes. Dieser Abschnitt legt den Fokus auf die Verantwortung der Taxifahrer, sicherzustellen, dass alle Fahrgäste ihre Sicherheitsgurte anlegen.

Die Anweisung kann in mündlicher Form erfolgen, durch gut sichtbare Schilder im Fahrzeug oder durch eine abgespielte Tonaufnahme im Fahrzeuginneren.

Zusätzlich ist der Fahrer dazu angehalten, die Fahrgäste darauf hinzuweisen, dass sie ihre Plätze ordnungsgemäß einnehmen müssen. Zudem dürfen zu keiner Zeit mehr Passagiere befördert werden, als es gesetzlich erlaubt ist.

Das Anbieten zusätzlicher Sitzplätze ohne entsprechende behördliche Genehmigung ist ebenfalls untersagt. Das Stehen während der Fahrt ist den Passagieren nur gestattet, wenn es einen speziell gekennzeichneten Stehbereich gibt.

Des Weiteren ist es den Fahrgästen nicht gestattet, während der Fahrt Körperteile aus dem Fahrzeug herauszustrecken.

Die offizielle Bekanntmachung wird nach ihrer Veröffentlichung in der „Royal Gazette“ 90 Tage später in Kraft treten, also ab dem 6. November 2023.