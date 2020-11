Von: Björn Jahner | 14.11.20

PATTAYA: Ganzjährig angenehme Temperaturen, günstige Lebenshaltungskosten und erstklassige medizinische Versorgung sind nur einige der nicht von der Hand zu weisenden Gründe, die deutschsprachige Rentner benennen, warum sie ihren Lebensabend in Thailand verbringen. Mit einer guten Infrastruktur hat sich besonders Pattaya an der Ostküste des Königreichs zu einer Hochburg westlicher Ruheständler entwickelt, auf deren Wünsche und Bedürfnisse sich Wohnanlagen und sogar ganze Siedlungen eingestellt haben, wie das neu eröffnete Grey Panther Village der Udomsuk and Home Co. Ltd.

Das Grey Panther Village befindet sich im Osten des Stadtgebietes von Pattaya. Da sich der Alltag in der sogenannten „Dark Side“ deutlich ruhiger gestaltet als in den lärmenden Touristenvierteln der Innenstadt, hat sich das Gebiet zu einem bevorzugten Wohnquartier ausländischer Residenten und Ruheständler entwickelt.

Gemeinschaft statt Altersheim

Für ein selbstständiges Wohnen im Alter ist ein barrierefreies Umfeld das A&O. Im Bild die europäische Küche.

Auch wenn Senioren (50+) die Zielgruppe des Grey Panther Village sind, handelt es sich bei der neun Rai großen Anlage weder um ein Betreutes-Wohnen-Projekt noch um ein Pflegeheim mit medizinischer Versorgung, sondern um eine Wohnsiedlung für Pensionisten, die mobil sind und alle im Alltag anfallenden Dinge selbst erledigen können. Die geringe Anzahl der Häuser ermöglicht stattdessen einen persönlichen Kontakt zwischen den Bewohnern und fördert die Nachbarschaftshilfe. Eine normale soziale Situation, in der man sich gegenseitig hilft, weshalb die Häuser auch ausschließlich nur an deutsch- und englischsprachige Menschen im Seniorenalter vermietet werden, um die Gemeinschaft zu stärken. Um Ärgernisse von vornherein zu verhindern, ist die Hundehaltung verboten.

Alle 20 Häuser im Grey Panther Village sind komplett barrierefrei konzipiert und somit auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Doch auch für „rüstige Rentner“ ist ein barrierefreies Umfeld die beste Vorsorge für ein selbstbestimmtes und angenehmes Wohnen im Alter, wenn sie selbst einmal in die Situation geraten, in der Alterserscheinungen eine Gehhilfe wie beispielsweise einen Rollator erfordern. Die seniorenfreundlichen Häuser haben deshalb breitere Türen (100 cm), große ebenerdige Bäder mit Platz für zwei Personen und Waschbecken, die auch mit dem Rollstuhl unterfahren werden können.

Barrierefreies Umfeld das A&O im Alter

Herzstück der Anlage ist der große Pool mit Jacuzzi. Hier kommt man mit den Nachbarn schnell ins Gespräch.

Angeboten werden Häuser mit 150 bis 170 Quadratmeter Wohnfläche bei einer Gesamtnutzfläche zwischen 270 und 380 Quadratmeter, die alle über einen kleinen Garten verfügen. Zur Standardausstattung gehören u.a. Klimaanlagen sowie eine europäische Küche mit Ceranfeld und Dunstabzugshaube. Im rückwärtigen Teil der Häuser gibt es vorinstallierte Anschlüsse für eine überdachte Thai-Küche. Herzstück der Anlage ist ein großer Swimmingpool mit Jacuzzi. Der Mietpreis beträgt zwischen 16.000 und 20.000 Baht pro Monat, die Mindestmietdauer ein Jahr.

Neben dem Grey Panther Village betreibt die Udomsuk and Home Co. Ltd. auch das Rattana Village, Udomsuk Village und Sukjai Village mit kleineren Häusern zu einer Monatsmiete ab 8.000 Baht. Alle vier Siedlungen haben vorwiegend deutsch- und englischsprachige Langzeitresidenten im Rentenalter als Mieter und ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben gemeinsam mit Menschen aus demselben Kulturkreis. Wesentlich ist auch die Erreichbarkeit des Bangkok Pattaya Hospital (20 min), das eine medizinische Versorgung nach europäischem Standard bietet.

Das Grey Panther Village befindet sich in der Soi 15 der Thungkolm-Taimun Road, in unmittelbarer Nähe zum Rattana Village und nahe dem Swiss Sabai Resort mit dem Da Marco Restaurant und dem Huai Chak Nok Lake. Mehr erfahren Sie unter www.homes-for-seniors.com.