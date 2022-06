Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.06.22 | Überblick

Flugzeug gerät bei Landung in USA in Brand - drei Verletzte

MIAMI: Ein aus der Dominikanischen Republik kommendes Passagierflugzeug ist unmittelbar nach der Landung in der US-Stadt Miami am Dienstag (Ortszeit) in Brand geraten. Alle Menschen an Bord von Flug 203 der Airline Red Air seien in Sicherheit gebracht worden, berichtete der US-Sender NBC. Demnach befanden sich 126 Passagiere sowie die Crewmitglieder in dem Flugzeug. Drei seien mit leichteren Verletzungen in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Internationale Flughafen Miami im US-Staat Florida auf Twitter mit.

Nach Angaben des Flughafens war das vordere Fahrgestell der Maschine zusammengebrochen. Daraufhin sei Feuer ausgebrochen. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, wie gleich nach Landung der Maschine Flammen und schwarzer Rauch aufstiegen. Die Feuerwehr von Miami löschte den Brand. Einige Flüge hätten sich als Folge des Zwischenfalls verspätet.

Red Air sei eine noch relativ neue Fluggesellschaft mit Sitz in der Dominikanischen Republik und gerade für den Tourismus auf der Karibikinsel interessant, sagte ein Reporter von NBC. Die Maschine war in der Hauptstadt Santo Domingo gestartet.