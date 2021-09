Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Mittwoch

Indonesien: Frachtflugzeug im Dschungel der Provinz Papua abgestürzt

JAKARTA: In der indonesischen Provinz Papua ist ein Frachtflugzeug mit drei Insassen an Bord abgestürzt. Nach Militärangaben wurde das Wrack der Maschine der Rimbun Air am Mittwoch von der Luft aus im Dschungel des Bezirks Intan Yaya entdeckt. Ob die Insassen, darunter der Pilot und ein Techniker, überlebt haben, sei noch ebenso unklar wie die Unglücksursache, sagte Militärsprecher Edi Dipramono. «Aber es war zu der Zeit neblig», erklärte er.

Das Flugzeug sei aber nicht von der bewaffneten Separatistengruppe Organisation für ein freies Papua (OPM) abgeschossen worden, bestätigte Dipramono. Die Maschine transportierte Lebensmittel und Baumaterialien. Die größtenteils von Urwald bedeckte Provinz ist wegen fehlender Infrastruktur auf Versorgung aus der Luft angewiesen.

In Papua, der größten und östlichsten Provinz Indonesiens, gibt es seit den 1960er Jahren Unabhängigkeitsbestrebungen. Jedoch hat die Gewalt zuletzt zugenommen. Die Region grenzt im Osten an den Staat Papua-Neuguinea und im Westen an die Provinz West-Papua.