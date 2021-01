Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Freitag

Weiter keine Flüge aus Südafrika und Großbritannien in Österreich

WIEN: Österreich will angesichts des mutierten Coronavirus das Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien und Südafrika verlängern. Die bisherigen Maßnahmen galten zunächst bis zum 10. Januar und sollen nun um weitere zwei Wochen ausgeweitet werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag in Wien ankündigte. «Es geht darum, die Ausbreitung möglichst lange hinauszögern», so Anschober.

Es soll zudem künftig deutlich mehr Tests zur Erkennung der Corona-Mutationen, sogenannte Sequenzierungen, geben. Dazu wollen Experten auch regelmäßig die Kläranlagen im ganzen Land untersuchen. Britische und südafrikanische Virusmutationen sind nach Probenentnahmen am Flughafen Wien bereits in Österreich nachgewiesen worden.