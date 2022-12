Aktuelle Meldungen der Luftfahrt am Donnerstag

Zwei Menschen bei Absturz von Motorflieger in Türkei gestorben

ISTANBUL: In der Türkei sind zwei Menschen bei dem Absturz eines Motorfliegers ums Leben gekommen. Die Maschine, die zu Trainingszwecken genutzt werden, sei in der Nähe der westtürkischen Stadt Bursa abgestürzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der Grund für das Unglück war noch nicht klar.

Ein Insasse sei aus dem Flieger geschleudert worden, der andere darin verbrannt, sagte der Bürgermeister von Bursa, Alinur Aktas, bei TRT. Die Wetterbedingungen in der Region seien schlecht gewesen. In der Nähe der Absturzstelle liegt ein Erdgaskraftwerk. Dort entstanden der Agentur Anadolu zufolge aber keine Schäden.