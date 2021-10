Von: Björn Jahner | 26.10.21

PATTAYA: Die Roong Reuang Coach Co., Ltd., der größte Betreiber der Region von klimatisierten Linienbussen zwischen Pattaya und Bangkok, hat bekanntgegeben, dass der Flughafenbusservice zwischen dem Suvarnabhumi International Airport in Bangkok und dem Roong Reuang-Busbahnhof an der Thappraya Road in Jomtien (ggü. Pan Pan Restaurant) ab dem 1. November 2021 wieder in beide Fahrtrichtungen angeboten wird.

Der Transfer setzt eine Sitzplatzreservierung online voraus.

Fahrplan Suvarnabhumi–Pattaya-Jomtien (Thappraya Rd.):

10.00 Uhr

12.30 Uhr

15.00 Uhr

18.00 Uhr

Fahrplan Pattaya/Jomtien (Thappraya Rd.)–Suvarnabhumi:

08.30 Uhr

11.00 Uhr

13.30 Uhr

16.00 Uhr

Der neue Fahrplan tritt am 1. November 2021 in Kraft. Der Fahrpreis beträgt 130 Baht pro Person in beide Richtungen. Weitere Informationen findet man bei Roong Reuang Coach. Alle Angaben ohne Gewähr.