Ab Montag bleiben alle Maschinen der Billigairline Thai AirAsia bis Monatsende am Boden. Foto: epa

BANGKOK: Die thailändische Billigfluggesellschaft Thai AirAsia hat ihre Passagiere über die Streichung aller Inlandsflugverbindungen mit sofortiger Wirkung bis Monatsende informiert.



Gegenüber der Presse erklärt die Airline am Freitag, dass sie mit der vorübergehenden Aussetzung ihres Inlandsflugbetriebs die neuen und vor allem strikten Beschränkungen der Regierung im Kampf gegen die sich rapide in Thailand ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus unterstützt, die ab Montag (12. Juli 2021) im Großraum Bangkok in Kraft treten – einschließlich einer Ausgangssperre von 21.00 bis 04.00 Uhr.

Da wegen den kurzfristigen Flugstreichungen im ganzen Land AirAsia-Passagiere gestrandet sind, lenkt die Airline nun ein: Sie setzt ihren Inlandsflugbetrieb am Samstag und Sonntag für zwei Tage fort. Gestrandeten AirAsia-Fluggästen soll mit der zweitägigen Verschiebung der Flugstreichungen die Heimreise ermöglicht werden.