Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.20

PATTAYA: Die Bauruine Waterfront Suites and Residences könnte bald abgerissen werden. Nach einem Bericht von „Manager Online“ hat Bürgermeister Sonthaya Khunpluem Angebote von Baufirmen für den Abriss des 53-stöckigen Gebäudes eingeholt.

Der Bau von 312 Eigentumswohnungen und des geplanten Hotels musste 2014 eingestellt werden, weil er von den genehmigten Plänen abwich. Beamte der Stadtverwaltung Pattaya stoppten unter dem damaligen Bürgermeister Itthipol Khunpluem den Bau. Im Internet kursierten bissige Kommentare, nach denen das Projekt die Gegend um den Anleger Bali Hai ruiniert habe. Ausländer und Thais hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit vier bis zehn Millionen Baht im Waterfront Suites and Residences eingekauft. Die nicht enden wollende Geschichte über den Schandfleck im Hafenviertel ging weiter: Die im israelischen Besitz befindliche Bali Hai Company ging in Konkurs, das Gericht in Pattaya ordnete den Abriss des Condominiums an. Der Abbruch kommt teuer, und auf die Frage, wer die umfangreichen Arbeiten bezahlen soll, blieb bisher eine Antwort aus.