PATTAYA: Mit einem abwechslungsreichen Konzept, viel PS im Blut und einem breitgefächerten kulinarischen Angebot hat das The Bikers Café Thailand in Sattahip nahe Pattaya die Herzen von großen und kleinen Motorradfans im Sturm erobert. Und dass die Fangemeinde des erfolgreichsten Motorrad-Themenrestaurants der Ostküste groß ist, davon konnte man sich am 27. März überzeugen, als das Gastronomen-Ehepaar Achara und Martin Koller zum „Triumph Meet @ The Bikers Café Thailand“ einlud.

Mehr als 300 Besucher nahmen an der Auftaktveranstaltung der neuen Eventreihe teil, die fortan an jedem letzten Sonntag des Monats veranstaltet wird und auf der sich alles um schwere Maschinen und viele Pferdestärken dreht. Abgerundet wird jeder Event mit einem umfangreichen Buffet mit vielen thailändischen und westlichen Speisen für 199 Baht – schließlich macht Biken nicht nur Spaß, sondern auch großen Hunger!

Probefahrt mit neuesten Modellen

Zu Gast waren die britische Motorradmarke Triumph Motorcycles Ltd. und der deutsche Motorenölproduzent Liqui Moly. Dass Event-Manager Martin Koller mit der präsentierten Motorradmarke den „richtigen Riecher“ hatte, stellte die lange Besucherschlange am Ausstellungsstand des Motorradbauers eindrücklich unter Beweis. Schließlich konnten hier nicht nur vier verschiedene Triumph-Modelle – Bonneville T120 (1200 cc), Scrambler (1200 cc), Tiger 660 (660 cc), Speed-Triple (1200 cc) – besichtigt, sondern auch gleich an Ort und Stelle Probe gefahren werden. Das Interesse der Besucher war so groß, dass alle vier Testmotorräder permanent unterwegs waren. Große Spannung herrschte auch am Stand von Liqui Moly, wo die Besucher die Möglichkeit bekamen, mit einem gekonnten Dreh am Glücksrad Merchandising-Produkte zu gewinnen.

Vereint im The Bikers Café

„Die Idee ist einerseits, dass sich die Motorrad-Freunde im The Bikers Café Thailand in Sattahip treffen. Es entstehen so viele neue Kontakte untereinander, wir bieten ein vielseitiges Western- und Thai-Buffet an und wenn die Motorrad-Marke noch vor Ort einen Ausstellungsstand mit Probe-Motorräder anbietet, ist das eine perfekte Ergänzung“, erklärt Martin Koller das Konzept seiner neuen Eventreihe. „Das Schöne an Events ist, dass jeder anders ist. Die Vielfalt der Motorrad-Marken mit allen Modellen ist ja riesig! Mit dem Triumph-/ Liqui Moly-Event haben wir begonnen und schauen gespannt auf die kommenden Veranstaltungen“, fügt Martin Koller hinzu.

Auffallend war, dass nicht nur Motorradclubs (MCs) an der Veranstaltung teilnahmen, sondern Motorrad-Freunde generell. „Ein Großteil unserer Gäste ist nicht in Motorclubs involviert, sondern fährt mit Gleichgesinnten oder auch allein“, erklärt Martin Koller. Das Ergebnis ist eine entspannte und familiäre Atmosphäre.

Nächster Gast: Harley Davidson

„Wir haben nicht mit so vielen Besuchern gerechnet, waren aber darauf vorbereitet. Drei Personen haben sicher den Verkehr geleitet, sechs weitere Personen haben unsere 12-köpfige Crew ergänzt, damit der Nachschub beim Buffet und die Sauberkeit gewährleistet war“, erklärt er. „Wir freuen uns jetzt bereits auf unseren zweiten Event am Sonntag, 24. April 2022, wenn Harley-Davidson im The Bikers Café Thailand zu Gast ist“, so Martin Koller.

The Bikers Café Thailand befindet sich direkt an der Sukhumvit Road in Plutaluang in Sattahip und hat mittwochs bis freitags von 11.45–21.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 09.00–21.00 Uhr geöffnet (montags und dienstags geschlossen). Koordinaten: 12.678059, 100.958995. Mehr erfahren Sie unter www.bikers-cafe.com.

Event-Kalender

So., 24. April von 11.00–16.00 Uhr: Harley-Davidson

So., 15. Mai von 11.00–16.00 Uhr: 3. Jubiläum im The Bikers Café

So., 29. Mai von 11.00–16.00 Uhr: Honda

So., 26. Juni von 11.00–16.00 Uhr: Ducati

So., 24. Juli von 11.00–16.00 Uhr: BMW Motorrad

So., 28. Aug. von 11.00–16.00 Uhr: Sportbikes

So., 25. Sept. von 11.00–16.00 Uhr: Adventure Bikes

Mi., 26. Okt.–So., 30. Okt. von 11.00–16.00 Uhr: Halloween Bikers Week

So., 27. Nov. von 11.00–16.00 Uhr: Gentlemen’s Bike Meet

Sa., 24. Dez. von 17.00–21.00 Uhr: Christmas Special

So., 25. Dez. von 17.00–21.00 Uhr: Christmas Special