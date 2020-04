Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.20

Die Leiche des Schweizers wurde am Samstagnachmittag in seinem Apartment in Kathu entdeckt. Foto: The Phuket News/Polizei von Kathu

PHUKET: Eine Thai fand am Samstag einen Schweizer tot im Schlafzimmer seines Hauses an der Soi Banpod in der Nähe des Komplexes Plus Condominium 1 im Bezirk Kathu.

Captain Peerawat Yodtor von der Kathu-Polizei teilte „The Phuket News“ mit, in dem Zimmer habe nichts darauf hingedeutet, was seinen Tod verursacht haben könnte. „Es gab keine Anzeichen eines Kampfes und keine Wunden an seinem Körper, aber wir fanden bei ihm zu Hause blutdrucksenkende Medikamente“, bemerkte der Beamte. Eine Obduktion im Vachira Phuket Hospital soll die Todesursache feststellen, zudem, ob er an Covid-19 erkrankt war. Die thailändische Freundin des 72-Jährigen berichtete der Polizei, der Schweizer habe über zehn Jahre in Phuket allein gelebt. Sie habe nach ihm geschaut und ihn mit Essen versorgt. Schweizer Konsularbeamte wurden über den Tod des Mannes informiert.