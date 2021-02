70 Ausländer verbringen ihre obligatorische Covid-19-Quarantäne in einem Villen-Resort auf Phuket. In der wohl exklusivsten ASQ-Option ist ein atemberaubender Meerblick inklusive. Foto: Sri Panwa Phuket

BANGKOK/PHUKET: Siebzig reiche ausländische Touristen, die in einer sogenannten „Bubble“ (Blase) reisen, werden am Sonntag in Thailand eintreffen und sich in einem gehobenen Resort in Phuket in Villen-Quarantäne begeben, teilte der Sprecher des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), Taweesilp Visanuyothin, beim täglichen Covid-19-Briefing des CCSA mit.

Obwohl die Regierung bereits vor langer Zeit die Villen-Quarantäne genehmigt hat, handelt es sich bei den siebzig Besuchern um die ersten Touristen, die davon auch tatsächlich Gebrauch machen. Laut Dr. Taweesilp handelt es sich um reiche Staatsangehörige aus Brasilien, Kanada, Frankreich, Dänemark, der Ukraine und den Vereinigten Staaten.

Sie reisen gemeinsam mit einem Charterflugzeug iin einer „Blase“ und werden in allen besuchten Ländern wiederholt auf Covid-19 getestet, so Dr. Taweesilp. er fügte hinzu, dass sie aus Indonesien nach Thailand einreisen werden.

Am Mittwochmorgen hatte ein Sprecher des Resorts Sri Panwa Phuket dem Unterausschuss des CCSA die persönlichen Profile der Touristen auf einer Sitzung am Mittwochmorgen vorgestellt und ihnen den Ablauf der Villen-Quarantäne erläutert. Während die Reisenden die ersten fünf Tage ihres 15-tägigen ASQ-Aufenthalts in ihren Zimmern aufhalten müssen, dürfen sie anschließend alle Einrichtungen auf dem Gelände des Hotels nutzen.

„Wenn die Villen-Quarantäne erfolgreich verläuft, was bedeutet, dass es keine neuen Covid-19-Fälle geben wird, oder, dass Infektionen effektiv kontrolliert werden können, dann werden wir eine Touristenziel in der neuen Reisenormalität sein“, ist der Sri-Panwa-Sprecher überzeugt.