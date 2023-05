5 Dinge, die deutsche Expats wissen müssen, wenn sie ins Ausland ziehen

Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.23

Das Internet ist das Zuhause des gesamten Wissens der Menschheit. Dementsprechend ist es auch nur wenig verwunderlich, dass sich viele Millionen Menschen pro Tag an das Internet richten, um die eine oder andere Frage beantwortet zu bekommen.

Seien es etwa die Erfahrungen mit bet365, über die es sich nachzulesen lohnt, die Frage danach, wie ein Schokoladenkuchen hergestellt wird oder stattdessen doch eher die Dinge, die deutsche Expats wissen müssen, wenn sie ins Ausland ziehen möchten. Da es bei uns auf der Website um das Leben im Ausland geht, wollen wir im Nachfolgenden einen genauen Blick auf die fünf essenziellen Dinge eingehen, auf die Sie dabei achten sollten.

Kulturelle Unterschiede und Anpassung

Ein guter Grund dafür, warum Deutsche ihren Weg ins Ausland finden, ist der Reiz einer fremden Kultur. Das gilt nicht nur für den Urlaub, sondern auch für das Auswandern. Da fremde Kulturen aber nicht immer nur einen Reiz ausmachen, sondern manchmal auch eigene Schwierigkeiten mit sich bringen, sollten Sie vorab sicherstellen, dass Sie die neue Kultur, in der Sie leben werden, auch kennen.

Das heißt, dass Sie vorab durchaus eine Reise in das Land Ihrer Wahl machen sollten, um sich mit den dortigen Bräuchen und Ritualen vertraut zu machen, und herauszufinden, ob Sie sich langfristig dort sehen könnten. Wenn Sie das machen, können Sie sicherstellen, dass Sie bei Ihrer Ankunft keine bösen Überraschungen erleben und so beispielsweise Som Tum in vollen Zügen genießen können.

Sprachbarrieren

Ein wichtiger Teil einer jeden Kultur ist natürlich auch die Sprache, in der Sie sich verständigen. Demzufolge sollten Sie, vor allem sehr abhängig davon, wo Sie letztlich planen hinzugehen, auch sicherstellen, dass Sie mögliche Sprachbarrieren von vornherein aus dem Weg räumen können.

In manchen Ländern kommen Sie mit der deutschen und der englischen Sprache sehr weit, doch manchmal benötigen Sie weitergehende Sprachkenntnisse, sodass es sich vorab lohnen kann, einen Sprachkurs zu belegen.

Visum- und Aufenthaltsbestimmungen

Ein besonders wichtiger Aspekt, wenn es um das Leben im Ausland geht, ist die Frage nach den Visum- und Aufenthaltsbestimmungen, da diese letztlich darüber entscheiden, ob Sie im Land Ihrer Wahl leben dürfen oder wieder gehen müssen. Der Luxus, den wir aus der EU kennen, dass wir von überall aus arbeiten und in den unterschiedlichen Ländern leben können, ist nicht überall selbstverständlich.

Aus diesem Grund sollten Sie vorab die folgenden Fragen beantworten:

Wie lange plane ich, in Land X zu leben?

Wie viel Geld muss ich auf dem Konto nachweisen können?

Welche Dinge gibt es im Hinblick auf ein Visum zu beachten?

Wenn Sie all diese Aspekte beachten, wissen Sie bereits etwas sehr Wichtiges und können mehr aus Ihrem Aufenthalt machen. Hierfür lohnt sich zudem auch immer ein Blick auf die Seite des Auswärtigen Amts.

Arbeitsbedingungen und Karriereaussichten

Natürlich wollen Sie im Ausland auch Ihr Geld verdienen und den Job machen, den Sie sich vorgestellt haben. Das heißt dann allerdings auch, dass Sie einen Blick auf die Arbeitsbedingungen in dem Land Ihrer Wahl werfen sollten. Dürfen Sie dort als Ausländer arbeiten? Welche Dinge gibt es dabei zu beachten?

Und welche Karriereaussichten haben Sie überhaupt? Beschäftigen Sie sich vorab mit diesen Fragen, um am Ende des Tages auch Ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.

Gesundheitswesen

Zu guter Letzt wollen wir Ihnen auch ans Herz legen, dass Sie einen Blick auf das Gesundheitswesen des Landes Ihrer Wahl werfen, bevor Sie sich für oder gegen das Leben als Expat entscheiden. Beachten Sie hierbei, dass Sie mögliche gesundheitliche Einschränkungen, die Sie haben, jederzeit einbeziehen müssen.

Informieren Sie sich zudem über Krankenhäuser in Ihrer Umgebung und suchen Sie sich für alle Fälle eine Krankenversicherung aus, die Ihnen dabei hilft, die notwendigen Kosten zu tragen, wenn es bei Ihnen oder einem Familienmitglied zu einem medizinischen Notfall kommt. Wenn Sie das tun, müssen Sie sich nämlich keine Sorgen mehr um Ihre Gesundheit machen.

Fazit

Wie Sie sehen können, gibt es als angehender Expat eine Menge Aspekte, die Sie beachten sollten, bevor Sie sich in die große weite Welt aufmachen und in ein fernes Land ziehen. Demnach sollten Sie bereits vorab sicherstellen, dass Sie die Kultur vor Ort kennen und eine gewisse Sympathie für diese aufbringen können, weil Sie zukünftig von dieser umgeben sein werden.

Weiterhin sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie in Bezug auf die Sprache auch das nötige Handwerkszeug haben und sich auf eine Art und Weise verständigen können, die dort gefordert wird. Abhängig von Ihrem Beruf sollten Sie zudem auch sicherstellen, dass Sie gute Arbeitsbedingungen haben, um am Ort Ihrer Wahl eine langfristige Perspektive haben zu können.

Und apropos lange Frist: Sie sollten sich ebenfalls vorab vergewissern, dass Sie die notwendigen Visum- und Aufenthaltsbestimmungen erfüllen, um nicht unfreiwillig wieder zurück nach Deutschland geschickt zu werden. Zu guter Letzt sollte auch das Gesundheitssystem Ihre Anforderungen erfüllen können, sodass Sie sich im Ernstfall uneingeschränkt darauf verlassen können und nicht um Ihre Gesundheit bangen müssen.

Wenn Sie all diese Aspekte beachten, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine gute Zeit haben werden und für alle Fälle vorbereitet sind. Damit können Sie sich dann voll und ganz auf die andere Kultur und die dortigen Menschen einlassen und den Traum vom Leben als Expat wahr werden lassen.