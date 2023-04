Von: Björn Jahner | 21.04.23

BANGKOK: Der Online-Foodie-Führer TasteAtlas hat Som Tum, das ungeschlagene Nationalgericht im thailändischen Nordosten, auf den sechsten Platz der besten Salate der Welt gewählt. Ein weiteres thailändisches Gericht, Phla Kung, wurde ebenfalls ausgezeichnet und landete auf dem neunten Platz.

Der thailändische Som Tum wurde darüber hinaus besser bewertet als der kambodschanische grüne Papayasalat Bok l'hong, der zum 30. besten Salat gewählt wurde.

Die Top 10 der am besten bewerteten Salate der Welt von TasteAtlas sind:

Dakos (Kreta, Griechenland) Shopska-Salat (Bulgarien) Mechouia Salat (Tunesien) Moravska salata (Serbien) Griechischer Salat (Griechenland) Som Tum (Thailand, Laos, Vietnam) Goma wakame (Japan) Ovcharska Salat (Bulgarien) Phla Kung (Thailand) Fattoush (Libanon)

„Som Tum ist ein grüner Papayasalat, der hauptsächlich mit dem nordöstlichen Teil Thailands (Isaan) in Verbindung gebracht wird, obwohl oft behauptet wird, dass er zuerst in Laos aufgetaucht ist. Neben dünnen Streifen grüner Papaya enthält dieser Salat in der Regel geröstete Erdnüsse, grüne Bohnen, Tomaten und eine würzige Sauce, die typischerweise aus Knoblauch, Chilischoten, Fischsauce, getrockneten Shrimps, Palmzucker und Limetten- oder Tamarindensaft besteht“, beschreibt TasteAtlas den scharfen Isaan-Salat-Klassiker.

„Es gibt eine Vielzahl von Varianten mit verschiedenen Zusätzen. Die Sauce kann auch in vielen anderen Kombinationen vorkommen und in ihrer Süße und Schärfe stark variieren. In zahlreichen Restaurants und an Straßenständen können die Kunden die von ihnen bevorzugte Sorte auswählen und die Zutaten nach ihren Vorlieben anpassen“, fügte TasteAtlas hinzu.

TasteAtlas beschreibt auch den neuntbesten Salat der Welt, Phla Kung:

„Dieser scharf-saure Garnelensalat besteht aus blanchierten Garnelen, die mit gehackten Zitronengrasstängeln, Schalotten, Kaffirlimettenblättern, Koriander und Minzblättern kombiniert und mit einem Chili-Limetten-Dressing übergossen werden. Der würzige Garnelensalat wird normalerweise auf frischen Salatblättern angerichtet und mit frischen Minzzweigen garniert.“

„Es gibt viele Variationen dieses Gerichts, bei denen anstelle von Garnelen auch andere Meeresfrüchte oder Fisch verwendet werden, oder sogar eine Mischung aus verschiedenen Meeresfrüchten, um den Salat interessanter zu gestalten“, so TasteAtlas.

Vor drei Tagen setzte TasteAtlas die thailändische Tom Kha Ghai (Kokosnuss-Hühnersuppe mit Galgant) auf den neunten Platz in einer Liste der 100 am besten bewerteten Suppen der Welt.

Obwohl sie eine der beliebtesten Suppen des Königreichs ist, stufte TasteAtlas Kaeng Som (saures Fischcurry) einmal als die zwölftschlechteste Suppe der Welt ein.

Thailändischer Milchtee steht auf der Liste der 100 am besten bewerteten alkoholfreien Getränke der Welt auf dem siebten Platz.

Letztes Jahr wurde das nordthailändische Gericht Khao Soi, eine Nudelsuppe mit Kokosnuss-Curry, auf Platz 50 der Liste der 100 besten Suppen der Welt von TasteAtlas gewählt.