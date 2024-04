Von: Martin Rüegsegger | 24.04.24

Menschen tragen eine riesige Nationalflagge, während sie an einem Marsch gegen die Politik der Regierung von Präsident Gustavo Petro in Bogotá teilnehmen. EPA-EFE/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

QUITO/BRASÍLIA/BOGOTA: Südamerika steht unter enormem Druck: Ecuador, Brasilien, Kolumbien, Peru, Venezuela und Argentinien sind Schauplätze heftiger Demonstrationen und politischer Unruhen. Die Bevölkerungen dieser Länder kämpfen gegen tief verwurzelte Probleme wie Korruption, soziale Ungleichheit und Machtmissbrauch. Regierungen sehen sich mit der gewaltigen Aufgabe konfrontiert, die Stabilität zu bewahren und zugleich den Forderungen ihrer Bürger nachzukommen.

Gewalt in Ecuador eskaliert - Präsident Noboa unter Druck

In Ecuador nimmt die politische und soziale Krise einen gefährlichen Verlauf. Der jüngste Vorfall, bei dem Sicherheitskräfte gewaltsam in die mexikanische Botschaft eindrangen, hat internationale Besorgnis ausgelöst. Dieser Akt, der die diplomatischen Beziehungen belastet, zeigt, wie stark die Regierung unter Präsident Noboa unter Druck steht. Noboa verteidigt seine harten Maßnahmen gegen Kriminalität und Drogenbanden als notwendig für die nationale Sicherheit, sieht sich jedoch mit wachsender Kritik und Forderungen nach mehr Transparenz und Respekt für Menschenrechte konfrontiert.

Die Eskalation der Gewalt wird auch durch die wachsende Macht der Drogenkartelle angetrieben, die das Land als Umschlagplatz für Kokain nutzen. Die Situation hat zu einer starken Zunahme von Morden geführt. Ein kürzlich durchgeführtes Referendum hat zwar die Zustimmung für den Einsatz des Militärs gegen kriminelle Banden bestätigt, aber diese Entwicklung wird von vielen als ein gefährlicher Schritt zur Militarisierung des Landes gesehen.

Bolsonaros Kampf um Macht in Brasilien

Die politische Lage in Brasilien bleibt besonders angespannt, bedingt durch den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, der die Wahl 2022 verlor, aber das Ergebnis nicht anerkennt und ohne Beweise von Wahlbetrug spricht. Diese fortwährende Leugnung hat die Gesellschaft stark polarisiert und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die brasilianische Demokratie dar. Bolsonaros beständige Mobilisierung seiner Anhängerschaft, einschließlich der Massendemonstration im April 2024, spiegelt seinen verzweifelten Versuch wider, seine Macht wiederzugewinnen.

Die Ereignisse des 8. Januar 2023 markieren einen Tiefpunkt dieser Krise, als ein Mob von Bolsonaro-Anhängern wesentliche Regierungsgebäude stürmte, was zu schweren Sachbeschädigungen führte. Diese gewaltsamen Ausschreitungen fordern von Präsident Lula drastische Maßnahmen, um das Vertrauen in die Institutionen wiederherzustellen und den sozialen Frieden zu sichern.

In dieser schwierigen Zeit steht Präsident Lula vor der Herausforderung, die Demokratie zu stärken und gleichzeitig eine politische und wirtschaftliche Stabilität zu erreichen, die das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierung zurückgewinnen kann. Bolsonaros fortgesetzte Präsenz und die Unterstützung eines Teils der Elite zeigen, dass der Weg zu einer stabilen und gerechten Gesellschaft in Brasilien noch weit ist. Es ist entscheidend, dass die Regierung effektive Strategien implementiert, um die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen zu überwinden und eine dauerhafte Demokratie zu sichern.

Kolumbien zwischen Reformhoffnung und Elitenwiderstand

Kolumbien befindet sich in einer Phase des Umbruchs und der Hoffnung. Seit August 2022 regiert mit Gustavo Petro der erste linke Präsident das Land, der versucht, den Friedensprozess zu konsolidieren und tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Reformen durchzusetzen. Er zielt darauf ab, die Ungleichheit zu bekämpfen und eine umfassende Agrarreform zu realisieren. Diese ambitionierten Vorhaben treffen jedoch auf den heftigen Widerstand der etablierten Eliten, die ihre Privilegien bedroht sehen.

Die jüngsten Proteste in Bogotá gegen die Regierung Petro verdeutlichen die tiefen Spaltungen innerhalb der Gesellschaft. Die Demonstranten kritisieren insbesondere die geplanten Steuererhöhungen und die Abkehr von traditionellen Exportgütern wie Öl. Diese Entwicklungen zeigen, dass viele Bürger die Reformen als Bedrohung für ihre wirtschaftliche Sicherheit betrachten, was die Herausforderungen für Petros Regierung weiter verschärft.

Die politische Landschaft Kolumbiens ist durch den langen und blutigen Bürgerkrieg geprägt, und die vollständige Umsetzung des historischen Friedensvertrags mit der FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) bleibt eine Herausforderung. Aktivisten und soziale Anführer sind nach wie vor Zielscheiben von Gewalt, und in einigen Regionen hat die Sicherheitslage sich wieder verschlechtert. Präsident Petro steht somit vor der schwierigen Aufgabe, den Friedensprozess zu stärken, während er gleichzeitig versucht, die tief verwurzelten sozialen Ungleichheiten zu verringern. Die Erfolgsgeschichte Kolumbiens hängt davon ab, ob es gelingt, die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gräben zu überbrücken.

Peru, Venezuela, Argentinien: Im Würgegriff des Elends

Die Lage in Peru bleibt instabil. Seit der Absetzung von Präsident Castillo durch das Parlament im Dezember 2022 fordern Demonstranten unablässig Neuwahlen und den Rücktritt der Übergangsregierung. Die Proteste und Blockaden haben bereits zahlreiche Todesopfer gefordert, und eine Lösung der politischen Krise ist nicht in Sicht.

Venezuela versinkt unterdessen in einer humanitären Katastrophe. Das autoritäre Regime von Präsident Maduro klammert sich trotz extremer Hungerleiden, Hyperinflation und einem Mangel an grundlegenden Versorgungsgütern an die Macht. Millionen Menschen haben das Land verlassen, und die verbleibende Bevölkerung leidet unter brutal unterdrückten Protesten.

In Argentinien verschärft sich die Wirtschafts- und Finanzkrise weiter. Mit einer Inflationsrate von über 100 Prozent und einem massiven Verlust des Werts der Landeswährung Peso stehen viele Argentinier vor dem finanziellen Ruin. Die anhaltenden Proteste und Streiks gegen die Sparpolitik der Regierung unter Präsident Alberto Fernández zeigen die tiefe Verzweiflung der Bevölkerung, die nach grundlegenden politischen Änderungen ruft.

Umweltkatastrophen verschärfen die Lage

In Brasilien wüten weiterhin verheerende Waldbrände im Amazonasgebiet, die die grüne Lunge der Erde bedrohen und die Existenzgrundlage indigener Völker zerstören. Bolsonaros Umweltpolitik hat international Kritik hervorgerufen, doch jegliche Einmischung wird von ihm abgelehnt. Auch der Dammbruch in einer Eisenerzmine 2015, der 19 Menschenleben forderte und schwerwiegende ökologische Schäden verursachte, ist ein Mahnmal für die Umweltkrisen, die das Land heimsuchen.

Südamerikas Demokratien unter Druck

Die politische Instabilität und sozialen Spannungen in Südamerika sind tief verwurzelt in strukturellen Problemen wie extremer Ungleichheit, Korruption und schwachen demokratischen Institutionen. Diese Krisen stellen die Regierungen vor große Herausforderungen und zwingen sie häufig, auf harte Maßnahmen zurückzugreifen. Doch diese Strategie hat sich oft als unzureichend erwiesen, um den Frieden zu sichern oder das Vertrauen in die staatlichen Institutionen zu stärken. Stattdessen führt sie zu einer weiteren Eskalation der Gewalt und vertieft die gesellschaftliche Spaltung.

In dieser kritischen Zeit benötigen die Länder Südamerikas eine umsichtige Führung, die bereit ist, über alte Machtstrukturen hinauszugehen und inklusive, gerechte Lösungen zu fördern. Ein echter Dialog zwischen Regierungen und der Bevölkerung ist essenziell, um die angespannte Lage zu beruhigen. Zudem ist die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, insbesondere durch diplomatische, wirtschaftliche und technische Hilfe, von entscheidender Bedeutung. Die nächsten Monate werden zeigen, ob es den betroffenen Staaten gelingt, die Weichen in Richtung Stabilität und dauerhaften Frieden zu stellen. Nur mit entschlossenem politischem Willen und internationaler Unterstützung kann Südamerika den Weg zu einer nachhaltigeren und gerechteren Ordnung finden.