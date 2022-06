Von: Björn Jahner | 29.06.22

Foto: The Nation

UDON THANI: Industrieminister Suriya Jungrungreangkit teilte Reportern mit, sein Ministerium habe grünes Licht für die Erteilung einer Konzession an die Asia Pacific Potash Corporation gegeben. Der Abbau wird im Tambon Nong Phai, Bezirk Mueang, erfolgen. Er fügte hinzu, dass das Ministerium für Grundstoffindustrie und Bergbau im nächsten Schritt das Konzessionsverfahren einleiten werde.

„Das Unternehmen möchte so bald wie möglich mit dem Abbau beginnen, aber das Verfahren wird mindestens sechs Monate dauern, bevor der Betrieb aufgenommen werden kann“, sagte Minister Suriya. Das Bergwerk soll etwa zwei Millionen Tonnen Kalisalz pro Jahr fördern.

Der Industrieminister teilte dem Kabinett mit, dass das Bergbauprojekt vom Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt sowie vom Nationalen Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung gebilligt worden sei. Es sei auch von der betroffenen Bevölkerung in öffentlichen Anhörungen gebilligt worden, wie es das Gesetz vorschreibe, betonte er.

Eine Gruppe lokaler Umweltschützer hat eine Petition gegen die Kalimine an Minister Suriya und Premierminister Prayut Chan-o-cha geschickt. Die Petition wurde von 2.568 Anwohnern unterzeichnet, die besorgt sind über mögliche Auswirkungen auf ihren Lebensunterhalt, ihre Gesundheit und die Umwelt.

Das Industrieministerium betonte daraufhin, dass das Projekt fortgeführt werde, da es alle gesetzlich vorgeschriebenen Umweltprüfungen bestanden habe.

Das Unternehmen plant, während der Konzession insgesamt 33,67 Millionen Tonnen Kalisalz abzubauen, wofür es eine Gebühr von 16,6 Milliarden Baht angeboten hat. Außerdem rechnet es mit einer Körperschaftssteuer in Höhe von 15 Mrd. Baht auf die Einnahmen aus dem Kaliverkauf.

Das Industrieministerium teilte dem Kabinett mit, dass die Einnahmen aus der Konzessionsgebühr aufgeteilt werden, wobei 6,64 Mrd. Baht an das Finanzministerium und die restlichen 9,96 Mrd. Baht an das Ministerium für lokale Verwaltung zur Verteilung an die lokalen Verwaltungen im ganzen Land gehen werden.

Die Provinzverwaltung von Udon Thani wird mit 3,32 Mrd. Baht den größten Anteil erhalten