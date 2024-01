33 chinesische Militärflugzeuge um Taiwan

Von: Redaktion (dpa) | 27.01.24

TAIPEH: China schickt fast täglich Kampfflugzeuge in Richtung Taiwan. Zuletzt wurde die Volksbefreiungsarmee um die Insel aktiver. Das könnte auch mit einem von Peking kritisch beäugten Besuch zu tun haben.

China hat binnen eines Tages mehr als 30 Kampfflugzeuge nahe der Nachbarinsel Taiwan fliegen lassen. 33 Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee und 6 Marineschiffe seien um Taiwan gesichtet worden, teilte das taiwanische Verteidigungsministerium am Samstagvormittag in Taipeh mit. Das Ministerium berichtet täglich über die Aktivitäten des chinesischen Militärs. Mit 33 Flugzeugen lag die Zahl so hoch wie nie seit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Taiwan am 13. Januar.

Dem Ministerium zufolge flogen 13 Flugzeuge über die inoffizielle Mittellinie in der Meerenge zwischen China und Taiwan - der Taiwanstraße. Die Volksbefreiungsarmee lässt fast täglich Flugzeuge in Richtung Taiwan fliegen.

China trainiert Kriegsbereitschaft

China zählt die Insel mit mehr als 23 Millionen Menschen zu seinem Gebiet, obwohl dort seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung an der Macht ist. Die Kommunistische Partei will eine «friedliche Wiedervereinigung» Taiwans mit dem Festland, schließt aber den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Vor wenigen Tagen hatte Chinas Verteidigungsministerium bestätigt, dass die Armee See- und Luftübungen um Taiwan organisiert habe. Die Volksbefreiungsarmee habe ihre Vorbereitungen zur Kriegsbereitschaft fortgesetzt, sagte Sprecher Wu Qian.

Die Zahl der chinesischen Kampfflugzeuge nahe Taiwans war zuletzt parallel zum Besuch einer US-Delegation in Taiwan gestiegen. Die beiden Kongressabgeordneten Ami Bera (Demokraten) und Mario Díaz-Balart (Republikaner) beendeten ihren Besuch am Freitag. In Gesprächen mit Taiwans Regierung sicherten sie der Insel die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu. Die USA haben versprochen, Taiwan im Verteidigungsfall zu helfen.