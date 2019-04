Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

SONGKHLA: Bei einem Hotelbrand in Sadao wurden am Freitag 16 Urlauber verletzt, darunter acht Touristen aus Malaysia.

Die Urlauber waren zum thailändischen Neujahrsfest in die südliche Provinz Songkhla gereist. In dem 200-Zimmer-Hotel befanden sich 30 Personen, als das Feuer gegen 8.25 Uhr ausbrach. Aus den Fenstern drang dichter Rauch. Zeugen gaben an, mehrere Hotelgäste seien in Panik über die Balkone oder durch die Fenster geklettert. Laut dem stellvertretenden Polizeichef von Sadao, Oberstleutnant Winai Sakeeyasatien, war unter den acht malaysischen Touristen im Alter von 25 bis 58 Jahren eine Frau. Die Verletzten wurden in nahegelegene Hospitäler gebracht. Die Ursache des Brandes wird untersucht..