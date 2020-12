Thailändisch-myanmarischer Grenzübergang zwischen Mae Sai und Tachilek. Foto: The Nation

CHIANG RAI: 150 Thais, die im Bezirk Tachilek in Myanmar arbeiten oder leben, haben um die Erlaubnis gebeten, über Chiang Rai nach Thailand zurückkehren zu dürfen

Den Grenzbehörden wurde vom Manager des 1G1-Hotel-Unterhaltungskomplexes in Tachilek mitgeteilt, dass dort bis zu 180 Thais arbeiten. Viele der thailändischen Frauen, die sich nach Thailand zurückgeschlichen hatten und die mit Covid-19 infiziert waren, arbeiteten in der 1G1. Gesundheitsdienste verfolgen derzeit Kontakte der infizierten Frauen. Nach Medienberichten sollen mindestens 500 Menschen auf Covid-19 getestet und in Quarantäne geschickt werden.

Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des Department of Disease Control, berichtete weiter, mehr als eine Million freiwillige Gesundheitshelfer würden eingesetzt. Sie sollen an Türen klopfen, um zu sehen, ob sich jemand aus Myanmar über die Grenze geschlichen hat.

Generalmajor Narit Thawornwong, Kommandeur der Pha-Muang-Truppe, will mit den zuständigen Behörden einen Plan ausarbeiten, um die Übergänge auf der zweiten Thai-Myanmar-Freundschaftsbrücke im Bezirk Mae Sai von Chiang Rai zu blockieren. Die bei dem Treffen anwesenden Behörden haben zugestimmt, mehr Truppen und mindestens 80 Beamte zu entsenden, um illegale Grenzübergänge abzufangen.