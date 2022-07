Foto: The Nation

CHONBURI: Der Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt Varawut Silpa-archa hat einen Importeur angewiesen, 130 Tonnen als Müll eingestufte Waren nach Australien zurückzuschicken.

Atthapol Charoenchansa, Generaldirektor des Pollution Control Department (PCD), teilte der Presse mit, Minister Varawut habe die Anordnung erteilt, nachdem bei einer gemeinsamen Inspektion seiner Behörde und der Zollbehörde festgestellt worden sei, dass eine kürzlich von Inter Pacific Paper Co. Ltd. importierte Ware „kommunalen Müll“ und nicht, wie von der Firma angegeben, Altpapier enthielt.

Die beiden Abteilungen kontrollierten am Mittwoch gemeinsam die Sendungen von Inter Pacific Paper im Tiefseehafen Laem Chabang in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand.

Inter Pacific Paper hatte erklärt, dass es sich bei den Waren um „Altpapier-Mischpapier“ mit dem Zollcode 4704.90.00 handelt.

Beamte der beiden Abteilungen öffneten jedoch alle Container und stellten fest, dass sie Stücke von Altpapier enthielten, die mit anderen Müllgegenständen vermischt waren, darunter Stoffbeutel, Lebensmittelbehälter, Gesichtsmasken, Servietten, Sprühdosen und Ziplock-Beutel für Medikamente, so Khun Atthapol.

Er sagte, dass der Papiermüll zu 20 bis 30 Prozent aus anderen Gegenständen bestand, so dass die Sendung von der Zollbehörde als kommunaler Müll unter dem Zollcode 3825.10.00 eingestuft wurde.

Khun Atthapol sagte, dass Waren mit dem Code 3825.10.00 nicht eingeführt werden dürfen und auch nicht über Thailand umgeladen werden dürfen.

Nach Khun Atthapol hat Minister Varawut, der den Vorsitz im Ausschuss für die Entsorgung von Plastik- und Elektronikabfällen innehat, die Behörden angewiesen, rechtliche Schritte gegen Inter Pacific Paper wegen der Einfuhr verbotener Waren einzuleiten.

Khun Atthapol fügte hinzu, dass sich das PCD mit der Zollbehörde abstimmen wird, damit der Importeur angewiesen wird, die Container so schnell wie möglich in das Herkunftsland zurückzuschicken.