Von: Redaktion DER FARANG | 21.12.17

PATTAYA: Seine Beschwerde über zu laute Musik von einer Bar hat einem Norweger heftige Schläge und einen Krankenhausaufenthalt gebracht.

Der 57-Jährige lebt mit einem Transvestiten zusammen in einem Haus in der Siedlung Jomtien Nivate. Vor der Siedlung wird eine Bar betrieben, deren nächtliche Lautstärke den Ausländer schon mehrfach um den Schlaf gebracht hat. Am Mittwoch kurz nach Mitternacht war es wieder so weit. Der Norweger ging zu der Bar und beschwerte sich über die für ihn unerträgliche Lautstärke und die lauten Gespräche. Als Antwort setzte es vom Personal heftige Schläge auf den Kopf. Blutüberströmt kehrte den Mann in sein Wohnhaus zurück. Polizei und Rettungshelfer wurden alarmiert, die Sanitäter versorgten den Norweger vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Transvestit sagte aus, die Bar habe ständig bis 2 oder 3 Uhr bei extrem lauter Musik geöffnet, da könnte niemand schlafen. Besitzer sei wohl ein Ausländer. Die Polizei befragte die Mitarbeiter der Bar und erhielt die Antwort, keiner von ihnen habe den Norweger geschlagen. Sodann nahmen die Beamten den Manager zur weiteren Befragung mit auf die Wache.